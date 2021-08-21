بإشراف لجنة "5+5".. الجيش الليبي يفرج عن 17 محتجزا من المنطقة الغربية

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+ 5)، اليوم السبت، عن إطلاق سراح 17 محتجزا، من غرب البلاد، كانوا موقوفين في المنطقة الشرقية.

وجرى تسليم السجناء، إلى وفد من أعيان مدينة مصراته، في حفل أقيم في ”بوابة الخمسين“ الواقعة غرب مدينة سرت.

وأكدت لجنة (5+5)، في بيان، التزامها ”باستكمال الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وتهيئة الأجواء الإيجابية لتوحيد المؤسسة العسكرية، ودعم الانتخابات نهاية العام الجاري“.

وأكد عدد من أعضاء اللجنة، من المنطقتين الشرقية والغربية في الحفل، أن اللجنة لن ”تتخلى عن مشروعها الوطني اللاحق لإيقاف الحرب وفتح الطريق وتبادل الأسرى“.

وشددوا على أن ”اللجنة ماضية في مشروع تسليم جميع الأسرى، وفتح الطرق التي أغلقت بسبب الصراعات المتوالية، والمضي في برنامج نزع الألغام وإخراج المرتزقة، وتعميم السلام، والحث على المصالحة الوطنية“.

بدوره، قال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، إنه ”ضمن جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تبادل المحتجزين بسبب الاعمال الحربية تم إطلاق سراح 17 سجينا من قبل القوات القوات المسلحة الليبية في سرت“.

وأشار المحجوب، عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، إلى أن المحتجزين الذين تم تسليمهم اليوم السبت هم من مدن مصراتة والخمس والقربولي وبني وليد.

وأكد المحجوب استمرار عمليات التبادل وإطلاق السراح، ”حتى رجوع المحتجزين كافة من الطرفين بالكامل إلى مدنهم“.

وأعلنت غرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أنها تسلمت المحتجزين الـ17 في ”بوابة الخمسين“.

يذكر أن لجنة (5+5)، نجحت، في وقتٍ سابق، بإطلاق سراح عددٍ من المحتجزين من الجانبين في منطقة الشويرف، إضافة إلى إطلاق سراح 120 شخصا في مدينة الزاوية، في إطار الجهود ذاتها.

وسبق أن طالبت اللجنة العسكرية الليبية، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة، بما فيها تركيا.

ونوّهت اللجنة، إلى أنها ”اتفقت على تدابير محددة وخطة سريعة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليتمكن الليبيون من حقهم في الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل“.

وقوبل مطلب اللجنة، برفض وغضب من قبل المجلس الأعلى للدولة، وتشكيلات عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية.