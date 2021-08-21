الدبيبة يحذر من خطر التدخلات الخارجية على الانتخابات الليبية

حذر رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة من خطر التدخلات الخارجية، على الانتخابات الليبية المزمعة، نهاية العام الجاري.

ونقلت شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية عن الدبيبة قوله، في مقابلة بالعاصمة الليبية طرابلس، إن ”التدخلات الدولية، ربما تؤدي إلى عواقب أمام الانتخابات، رغم أن كل الدول تؤيد رسميا إجراء التصويت“، مؤكدا في الوقت نفسه أن ”ليبيا لن تعود مرة أخرى إلى الحرب“.

وقالت ”بلومبيرغ“ في تقرير، إن ”الدبيبة تعهد بأن الانتخابات التاريخية، المقررة في كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل، سوف تمضي قدما، حتى وإن كانت التدخلات الخارجية تضع العراقيل أمام التصويت“.

وأضافت أن ”تنظيم الانتخابات يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر، الأمر الأكثر أهمية على الإطلاق أمام حكومة الدبيبة“.

ورأت ”بلومبيرغ“، أن الانتخابات المزمعة، ”يمكن أن تضع نهاية لعقد من الاضطرابات في الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك“.

وتابعت: ”يمكن أن تكون الانتخابات تتويجا للعملية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد أرضية مشتركة بين الخصوم، الذين ظهروا خلال السنوات التي ضربت فيها الفوضى ليبيا، في أعقاب الانتفاضة التي أسقطت الزعيم السابق معمر القذافي“.

وأردفت الشبكة الأمريكية، ”لكن الصراع في ليبيا تحول إلى حرب بالوكالة، تضم مرتزقة روسا، ومقاتلين أجانب آخرين، هنالك هدنة حاليا، حيث تسعى القوى الدولية للمضي قدما باتجاه الانتخابات، كتتويج لجهودها“.

دعم روسي

كما رأت ”بلومبيرغ“، أن ”إحدى تلك التدخلات من المعتقد أنها ستكون من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يقال إنه ينوي تحدي الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا، من خلال دعم سيف الإسلام القذافي، نجل الديكتاتور الليبي الراحل“.

وأضافت أن ”مغامرة بوتين من خلال عودة سيف الإسلام القذافي تنذر بصراع جديد مع الغرب“.

وكان الدبيبة لفت في تصريحات سابقة، إلى أن ”سيف الإسلام القذافي مواطن ليبي، وينتمي لقبيلة ليبية مهمة، وليس لدي أي اعتراض على ترشحه أو ترشح أي مواطن ليبي آخر لا يمنعه القانون من ذلك“.

وأشارت ”بلومبيرغ“، إلى أن القواعد المنظمة للانتخابات الليبية، والتي لم يتم إعلانها رسميا حتى الآن، ”يمكن أن تمنع سيف الإسلام القذافي نظريا من الترشح؛ لأنه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية نتيجة ارتكاب جرائم حرب“.