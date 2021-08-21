النهضة تطالب بالتحقيق في تصريحات "قيس سعيد" بشأن محاولة اغتياله

طالبت حركة النهضة، اليوم السبت، النيابة العامّة بالتحقيق في تصريحات رئيس الدولة قيس سعيّد، التي تحدث فيها عن وجود محاولة لاغتياله.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة فتحي العيّادي، في تصريحات صحفية، إنّه ”لا يمكن الصمت على تكرر الخطابات التي يؤكّد فيها رئيس الدولة أنه مهدد بالاغتيال“، داعيا إلى ”اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن رئيس الدولة وأمن البلاد“.

وجاء موقف حركة النهضة، بعد أن قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال إشرافه على موكب توقيع اتفاقيات ذات صبغة اجتماعية الجمعة، ”أعرف ما تدبّرون، أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء“.

من جانبه دعا القيادي في حركة النهضة علي العريّض، السلطات القضائية، إلى ”التحقيق في التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيّد، التي تحدث فيها عن محاولة اغتياله مجدّدا“.

وطالب العريّض، في تدوينة على حسابه في ”فيسبوك“ السلطات القضائية بـ“فتح تحقيق فوري في تصريحات قيس سعيّد، وإفادة الرأي العام بنتائج التحقيق وبتحديد المسؤوليات، خاصّة أنّ هذا التصريح يتكرّر للمرة الثانية“.

واعتبر العريّض أن ”تكرار تصريحات رئيس الدولة حول محاولة اغتياله، تثير المخاوف والغموض حول حاضر البلاد ومستقبلها“، مشددا على ”ضرورة فضح الجهات التي تهدد رئيس الدولة أمام الرأي العام ومحاسبتها قضائيا“.

وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، أكدت وزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، فتح تحقيق في مخطط اغتيال الرئيس، إثر تصريحه بذلك في اجتماع عقده مع رؤساء حكومات سابقين.

وقالت الوزيرة حينها، إنها أمرت الوكيل العام في محكمة الاستئناف، بالبحث والتحري فيما راج حول محاولة الاغتيال وبإجراء التتبعات القضائية المستوجبة.

وكان الرئيس التونسي قد أكد في منتصف حزيران/تموز الماضي، وجود من يسعى لاغتياله، قائلا خلال اجتماع: ”من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب للخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال“، وفق تعبيره.