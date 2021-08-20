إصدار مذكرة جلب بحق النائب التونسي سيف مخلوف

أصدر القضاء العسكري التونسي، الجمعة، مذكرة جلب بحق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي المجمّد ،سيف الدين مخلوف ”، على خلفية ما سُمي “ بغزوة المطار ”.

وتم إصدار مذكرة الجلب ضد سيف الدين مخلوف، بعد أن رفض الاستجابة لطلب الحضور لدى قاضي التحقيق، للتحقيق معه في قضية اقتحام مطار تونس قرطاج ومحاولة تسفير فتاة، يُشتبه في انتمائها إلى تنظيم متطرف.

وتم إصدار مذكرة الجلب الجوالة ( تُجبر الأمن على اعتقاله فور العثور عليه) بحق مخلوف، بعد أن تم مؤخرا إصدار مذكرات جلب لعدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي المجمد، منهم نضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس.

وتمت ملاحقة نواب ائتلاف الكرامة قضائيا، بعد أن حاولوا في شهر آذار /مارس الماضي تسفير فتاة، مشمولة بإجراء منع السفر ويُشتبه في انتمائها إلى تنظيم متطرف.

وسميت هذه الحادثة في تونس ”بغزوة المطار“، وانتهت بطرد نقابات الأمن التونسي لنواب ائتلاف الكرامة من مطار تونس قرطاج.

ورفع الأمنيون وعناصر الجمارك شعار ”ارحل“ في وجه نواب ائتلاف الكرامة، ما اضطر النواب إلى الخروج من المطار بعد أن وجهوا وابلا من التهديد والشتم للأمنيين.

وشهد مطار تونس قرطاج الدولي ،حينها فوضى عارمة وصراعا بين عناصر الجمارك ونواب حزب الائتلاف؛ بسبب منع أعوان الأمن فتاة من السفر على خلفية خضوعها ”لإجراء s17“ الحدودي.

وهدد نواب ائتلاف الكرامة بتمكين هذه المرأة من السفر بالقوة، في حين استنكر عناصر الجمارك ما يقوم به النواب، وطالبوا رئيس الحكومة بالتدخل.

وانتقد كاتب عام نقابة المطارات، أنيس الورتاني، طريقة تعاطي نواب ائتلاف الكرامة مع سفر هذه الفتاة، خاصة وأنه صادر بشأنها إجراء المنع الحدودي المعروف إعلاميا ”بإجراء s17“ .

يذكر أن ”إجراء s17“ أقرته وزارة الداخلية التونسية ضمن استراتيجيتها الوطنية لمقاومة الإرهاب، والحد من سفر الشباب إلى ”بؤر التوتر“ منذ عام 2013.

ويعني حرف S قوائم التدابير الأمنية الاستثنائية“ SIGNAL “ وعددها 21 تتعلق بالمتهمين أو المشتبه بهم في قضايا الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر والدعارة، أو العائدين من بلدان تصنفها تونس كبؤر توتر، وتتراوح التصنيفات من الحد من التنقل إلى الإقامة الجبرية.