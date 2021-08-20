محمد السادس: المغرب مستهدف من عدة جهات ونسعى لتدشين مرحلة جديدة مع إسبانيا

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أن بلاده مستهدفة من عدة جهات لأسباب متعددة، مشيراً إلى أن هذه الجهات أرادت توريط المغرب بشتى الطرق في مشاكل وخلافات مع بعض الدول.

وقال الحمعة في خطاب وجهه إلى شعبه بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لـ“ثورة الملك والشعب“، أن المملكة مستهدفة لأنها دولة عريقة تمتد لأكثر من 12 قرنا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل؛ وتتولى أمورها ملكية مواطنة، مشيراً إلى أن المغرب مستهدف أيضا، لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار.

وزاد العاهل المغربي أن بلاده تتعرض على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي، لعملية عدوانية مقصودة، لافتاً أن أعداء الوحدة الترابية للمملكة، ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا، قويا ومؤثرا.

وقال إن ”قليلا من الدول، خاصة الأوروبية، التي تعد للأسف من الشركاء التقليديين، تخاف على مصالحها ونفوذها بالمنطقة المغاربية، كما أن بعض قياداتها، لم يستوعبوا بأن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب الكبير، وإنما في أنظمتهم، التي تعيش على الماضي، ولا تستطيع أن تساير التطورات“.

وأضاف ”(..) إنهم لا يريدون أن يفهموا، بأن قواعد التعامل تغيرت، وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها، واستثمار مواردها وطاقاتها، لصالح شعوبنا، لذا، تم تجنيد كل الوسائل الممكنة، الشرعية وغير الشرعية، وتوزيع الأدوار، واستعمال وسائل تأثير ضخمة لتوريط المغرب، في مشاكل وخلافات مع بعض الدول“.

حملة تشويه

وتحدث الملك في خطابه عن تقارير تجاوزت ”كل الحدود“، فبدل أن تدعو إلى دعم جهود المغرب، في توازن بين دول المنطقة، قدمت توصيات بعرقلة مسيرته التنموية، بدعوى أنها تخلق اختلالا بين البلدان المغاربية. وفق تعبيره.

وأضاف ”لقد دبروا حملة واسعة، لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية، ومحاولة التأثير على قوتها وفعاليتها، في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب؛ إضافة إلى الدعم والتنسيق، الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي“.

وأكد ملك المغرب أن بلاده ”ستواصل الدفاع عن مصالحها العليا أحب من أحب، وكره من كره، رغم انزعاج الأعداء، وحسد الحاقدين“. وفق تعبيره.

واعتبر الملك محمد السادس أن هناك من يقول بأن المغرب يتعرض لهذه الهجمات، بسبب تغيير توجهه السياسي والاستراتيجي، وطريقة تعامله مع بعض القضايا الدبلوماسية، في نفس الوقت. ”هذا غير صحيح. المغرب تغير فعلا، ولكن ليس كما يريدون؛ لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا“.

العلاقات مع إسبانيا

وأشار الملك محمد السادس في خطابه إلى العلاقات المغربية الإسبانية المتوترة منذ شهور على خلفية استقبال مدريد لزعيم جبهة ”البوليساريو“.

وحيال ذلك قال الملك ”هذه العلاقات مرت في الفترة الأخيرة، بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها. غير أننا اشتغلنا مع الطرف الإسباني، بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية“.

وأضاف محمد السادس ”نحرص اليوم، على تعزيز العلاقات بالفهم المشترك لمصالح البلدين الجارين وقد تابعت شخصيا، وبشكل مباشر، سير الحوار، وتطور المفاوضات. ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط، وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات، التي تحكم هذه العلاقات“.

وعبر عن تطلعه لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها بيدرو سانشيز، من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات، وهو نفس الالتزام، الذي تقوم عليه علاقات الشراكة والتضامن، بین المغرب وفرنسا.