الحكومة الليبية تتوصل إلى "مخرج قانوني" لصرف الميزانية دون اعتمادها من البرلمان

رفض البرلمان الليبي عبر 7 جلسات له إقرار الميزانية التي أحالتها الحكومة الحالية للمصادقة عليها، حيث طالب بإدخال تعديلات على الميزانية التي تجاوزت 100 مليار دينار ليبي (22 مليار دولار).

ووفق مراقبين فإن الحكومة تأكد لديها، بأن الميزانية لن تعتمد من قبل البرلمان، خصوصا أن فترة الحكومة المتبقية لن تمكنها من التصرف في الميزانية وفق ما قدمته للبرلمان.

وبحسب الخبير المالي الصالحين بن عمران فإن ”رئيس الحكومة عبد الحميدالدبيبة لجأ إلى (حيلة) تستند إلى قاعدة قانونية، ستمكنه من الصرف على بعض الأمور المتعلقة بالحكومة، ولذلك استطاع أن يسحب مقترح الميزانية، مطالبا بتعديله ثم أعاده وفق قيمة أكبر، وهذا المقترح موجود أمام البرلمان حاليا“.

وأوضح بن عمران في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الدبيبة استند إلى المادة 30 من الإعلان الدستوري وفق التعديل السادس“، مشيرا إلى أن المادة تنص على أنه ”يجوز حال تأخر إصدار قانون الميزانية للحكومة الصرف بما قيمته (1 من 12 %) من الميزانية (المقترحة)“.

ووفق الخبير الاقتصادي عبد المجيد الشارف فإن الدبيبة استطاع أن ”يتحايل“ على البرلمان، فهو قدم في أول جلسة بخصوص الميزانية مشروعا للموازنة بقيمة 93.878 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار)، ولم يتم اعتماد الميزانية في 4 جلسات بسبب الخلافات بين الجانين.

وأضاف الشارف أن النص الجديد أصبح في صالح الحكومة، وسيمكنها في حالة تأخر إقرار الميزانية الصرف وفق البند 1 من 12 من الميزانية المقترحة، بينما القانون يؤكد على أن الصرف من (1 من 12 ) يكون وفق ميزانية العام الماضي وليست الميزانية الحالية.

ووفق أستاذ الاقتصاد الليبي عابد عبدالسلام، فإن ”الحكومة نجحت في تجاوز عقبة مرحلية، خصوصا في أبواب الصرف الخاصة بها، مبينا أن نجاح الدبيبة في سحب المقترح الأول من الميزانية، وتغييره برقم جديد استنادا للصرف وفق بند (1 من 12 ) وبذلك تستطيع الحكومة أن تصرف المبلغ وفق هذا البند في شهر، وتطلب غيره بالأسلوب نفسه ووفق القاعدة ذاتها وهكذا“.

وأشار عبد السلام في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن لجوء الدبيبة لسحب المشروع السابق للموازنة والذي قدمه في حدود مبلغ 96 مليار دولار، ثم إعادته للبرلمان بقيمة 111 مليار دينار، يعتبر ضربة للبرلمان، لافتا إلى أنه وفق بند (1 من 12) ستتحول القيمة من حوالي 8 مليارات إلي 9.25 مليار دينار ويمكن للحكومة أن تصرف هذا المبلغ كل شهر.