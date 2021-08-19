الأمن التونسي يعتقل متشددا حرض ضد قيس سعيد

اعتقلت قوات الأمن في محافظة المنستير التونسية، يوم الخميس، متشددا حرّض مؤخرا على الرئيس قيس سعيّد، على خلفية الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الشهر الماضي.

ونشر المتشدد المعتقل، تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، حرّض خلالها ضد قيس سعيد، وطالب بإسقاطه من رئاسة الجمهورية التونسية.

وتم فتح تحقيق مع المتشدد، ويشتبه في انتمائه إلى تنظيم متشدد بمحافظة المنستير، والتنسيق مع مجموعات متشددة، تنشط بالجبال التونسية.

وواصلت حركة النهضة الإسلامية والاتحاد العالم لعلماء المسلمين، مهاجمة قرارات الرئيس قيس سعيد والتحريض ضده.

وأصدر الاتحاد العام لعلماء المسلمين، بيانا هاجم فيه الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

وأفتى الاتحاد، في بيانه، بـ“حرمة“ ما وصفه بـ“الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي، وينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء ويحافظ على مكتسبات الشعب في الحرية وسيادة القانون“.

وكشف مصدر أمني تونسي، الثلاثاء الماضي، أن ”السلطات الأمنية أحالت تحقيقات جمعتها حول نشاط الفرع التونسي لجمعية اتحاد العلماء المسلمين، وسيبدأ التحقيق بشأنها في الأيام المقبلة“، مضيفا أن ”المعطيات الأولية تفيد بتورط قيادات من حركة النهضة في هذا الملف“.

وقال المصدر، لـ“إرم نيوز“ إن ”سيطرة حركة النهضة على أجهزة الحكم في البلاد عطل عملية التتبع القضائي لملف اتحاد القرضاوي، رغم توفر العديد من المعلومات لدى الأجهزة الأمنية“.

وأضاف المصدر الأمني أنه ”تم رصد تمويلات مشبوهة تلقتها الجمعية، في السنوات الماضية، تم توجيهها إلى القضاء للتحري بخصوصها، وبخصوص الجهات التي سهّلت عملية وصولها إلى تونس“، على حد تعبيره.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر عبير موسى، وجهت رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، تضمنت خريطة طريق اقترحت أن يعمل سعيد على تطبيقها، بعد أيام من إعلانه تجميد البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن النواب وإقالة الحكومة التونسية.

واقترحت موسى في رسالتها للرئيس، إغلاق مقرات فرع ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“، لأن رئيسه يوسف القرضاوي ”حرّم المسار الرامي لتخليص تونس من الإخوان وكفّر من يسعى لذلك، وتعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائيا“.