قيادي بحركة النهضة: قد نضطر لتشكيل حزب جديد

هدد التيار المعارض لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، داخل الحزب، بالانشقاق وتشكيل حزب جديد، في حال عدم تراجع قيادة الحركة عن مواقفها بشأن الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

ونقلت إذاعة ”اكسبراس اف ام“ المحلية، عن محمد بن سالم، القيادي في حركة النهضة والمعارض للغنوشي، قوله: ”ندعو رئيس الحركة راشد الغنوشي، إلى تفويض القيادة للشباب داخل الحزب، للمساهمة في حل مشاكل البلاد، وفي حال عدم التراجع خطوة إلى الوراء قد نضطر إلى إطلاق حزب جديد“.

واعتب محمد بن سالم أن القيادة الراهنة لحركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، تمثل ”عائقا لفكرة الحوار مع رئيس الدولة“.

وأوضح أن ”التيار الموالي للغنوشي، صد كل المحاولات التي قدمها التيار الإصلاحي في هذا الاتجاه، داخل الحزب“.

واتهم بن سالم، الموالين لراشد الغنوشي داخل الحزب، بـ“تفجير أزمة التعديل الوزاري، التي كانت سببا في تردي العلاقة بين رئيس الدولة وحركة النهضة بشكل غير مسبوق“.

وأضاف أن ”عددا من قيادات حركة النهضة، كانت منشغلة بترضية حزب قلب تونس في ذلك التعديل الوزاري الذي رفضه رئيس الدولة“.

وتصاعدت الأصوات داخل حركة النهضة المطالبة بتصحيح المسار داخلها، والتي دعت لحل المكتب التنفيذي للحزب، وتعيين قيادة مؤقتة للحزب تقوده إلى المؤتمر الانتخابي الـ11 نهاية العام الجاري.

فيما بدأت مجموعة من القيادات الغاضبة في إجراءات سحب الثقة من رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني.

في المقابل، شكلت حركة النهضة لجنة داخلية مكلفة بالبحث عن الحلول السياسية لتخطي الأزمة الداخلية، وصياغة تصورات للوضع في البلاد بشأن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة، يترأسها البرلماني محمد القوماني.

ويرى مراقبون أن ”بروز الحديث إلى العلن حول إمكانية إطلاق المعارضين للغنوشي، لحزب سياسي جديد، يعد مؤشرا لافتا على احتدام الخلافات داخلها، والتي من المرجح أن تعمق أزمة الحركة بسبب عدم حصول تسويات بشأنها“.

كما يرى مراقبون أن ”تمسك ما يسمى التيار الإصلاحي داخل الحركة، بوجوب تحقيق إصلاحات جدية داخل الحزب، يزيد من الضغوط على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مرجحين إمكانية تنحيه عن الحزب قبل عقد مؤتمره المرتقب“.

وكان قيس سعيد أعلن، في 25 يوليو الماضي، أقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس النواب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء المجلس، إلى جانب تولي سعيد السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.

ووصف الغنوشي، هذه الإجراءات، بأنها ”انقلاب على الدستور“.