الرئيس التونسي للمطالبين بإعلان "خارطة طريق": اذهبوا إلى كتب الجغرافيا

رد الرئيس التونسي قيس سعيد على دعوات وجهتها له فعاليات سياسية للإعلان عن خريطة طريق تحدد ملامح المرحلة المقبلة، بعد أسابيع من اتخاذ إجراءات استثنائية تم بموجبها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر.

وقال الرئيس التونسي، في كلمة له خلال استقباله محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، وسهام البوغديري نمصية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: ”لمن يتحدثون عن خارطة الطريق أولا الخرائط والمفاهيم التي تأتينا من الخارج يرددها البعض دون أن يعرف معناها“.

وأضاف: ”من يتحدث عن الخرائط فليذهب إلى كتب الجغرافيا لينظر في البحار والقارات.. الطريق الوحيدة التي أسلكها هي الطريق التي خطّها الشعب التونسي، ومن يحاول مغالطتي ستتكسر محاولاته على حائط سميك“.

وأكد أنه ”سيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة“، دون أن يعلن موعدا محددا لذلك.

وتابع سعيد أن ”الدولة مستمرة وهناك وطنيون يعملون داخل الإدارة ويعملون باسم الدولة التونسية، هم يريدون تغييب الدولة لتبقى حفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي.. لا مجال لهؤلاء في المستقبل“، بحسب تعبيره.

وكانت أطراف سياسية، على رأسها حركة ”النهضة“، دعت مرارا الرئيس التونسي إلى الكشف عن خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على إعلانه الإجراءات الاستثنائية.

ودعت تلك الأطراف السياسية إلى ”الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، وتقديم تطمينات بشأن سلامة المسار الديمقراطي“.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، في 25 تموز/ يوليو الماضي، تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس النواب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.