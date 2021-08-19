بعد اختفاء القروي.. أزمة غير مسبوقة تهدد بانهيار "قلب تونس"

شهد حزب قلب تونس، يوم الخميس، استقالة جديدة وذلك غداة الإعلان عن اختفاء رئيس الحزب نبيل القروي، وسط تكهنات باستقالات أخرى مرتقبة خلال الأيام المقبلة، ما ينذر بأزمة داخلية غير مسبوقة تهدد بتفكك الحزب واندثاره، وفق مراقبين.

وقال مصدر من داخل حزب ”قلب تونس“، فضل عدم كشف هويته في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن مجموعة من القيادات داخل حزب قلب تونس طالبت بعقد اجتماع عاجل للمكتب السياسي للحزب؛ لترتيب الوضع الداخلي بعد انقطاع التواصل مع رئيس الحزب نبيل القروي.

وبحسب المصدر، يطالب عدد من قيادات الحزب بوجوب إعلان الشغور في رئاسة الحزب، في ظل استمرار اختفاء نبيل القروي، الذي توارى عن الأنظار بعد مغادرته السجن.

وأعلن البرلماني جوهر المغيربي، اليوم، تجميد عضويته في كل هياكل الحزب، وذلك بعد أيام من استقالة البرلمانية شيراز الشابي من الكتلة النيابية، واستقالة الناطق الرسمي الصادق جبنون من الحزب.

وكشف المغيربي، في وقت سابق، أن الاتصال انقطع برئيس الحزب نبيل القروي، بينما يوجد رئيس الكتلة النيابية للحزب أسامة الخليفي في فرنسا.

ورجحت تقارير إعلامية أن يكون رئيس الحزب نبيل القروي وشقيقة غازي القروي وقيادات أخرى في حالة فرار خارج البلاد.

حيال ذلك، اعتبر المحلل السياسي الصغير القيزاني أن ”ما يجري في الحزب هو مقدمات لتفككه“، مضيفا أن ”حزب قلب تونس فقد كل مقومات الاستمرار“.

ورأى القيزاني، في تصريحات لـ“ إرم نيوز“، أن حزب قلب تونس تشكل بنحو سريع قبل شهرين من انتخابات 2019، ليكون حزبا قائما على شخص نبيل القروي، الذي يحدد كل سياساته، ما يعني أن نهايته مرتبطة إلى حد كبير بانسحاب نبيل القروي من المشهد السياسي.

وأضاف القيزاني أن نبيل القروي أعلن أكثر من مرة أن حزبه براغماتي، ويتحرك في دائرة من المصالح، معتبرا أن هذه المصالح المرتبطة بحركة النهضة انقطعت بموجب حراك 25 يوليو/ تموز، الذي أكد القطيعة بين القواعد الشعبية والأحزاب القائمة على مصالح خاصة.

واعتبر المحلل السياسي رياض حيدوري أن التحالف الذي جرى بين حزب قلب تونس وحركة النهضة، الذي أدى إلى بقاء راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان إلى حين تجميده، يعتبر “خطيئة أصلية“ بالنسبة لقواعد الحزب التي لن ترضى بذلك.



ورأى حيدوري، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن نبيل القروي يمثّل القاطرة المالية لاستمرار الحزب، بوصفه رجل أعمال، وصاحب الحزب، وبالتالي فإن كل محاولات الإصلاح الداخلي سيكون مصيرها الفشل، خاصّة أن سمعة الحزب تشوّهت.

ورجح حيدوري أن يكون مصير حزب قلب تونس مشابها لكل الأحزاب التي تحالفت مع حركة النهضة، ومن أهمها حزب نداء تونس الذي أسسه الباجي قائد السبسي، والذي كان مصيره الزوال والاندثار.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي حسن القلعي أنّ الحراك الشعبي الرافض للمنظومة السياسية قد عقّد وضعية حزب نداء تونس، وزاد في إرباكها، خاصّة أن حليفه الذي وفّر له فرصة المشاركة في الحكم يواجه بدوره أوضاعا صعبة.

وأضاف القلعي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن الاستقالات التي تجري في حزب قلب تونس هي ”قفز من القارب“ قبل صدور الأحكام القضائية المتعلقة بمراقبة الانتخابات العامة لسنة 2019، والتي من شأنها أن تفقد الحزب مقاعده البرلمانية، أو أن تؤدي إلى حلّه إذا ما ثبت تلقيه تمويلات أجنبية.