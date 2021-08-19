تونس.. إقالات واسعة وتعيينات جديدة في مراكز أمنية حساسة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، عن تنفيذ إقالات وإجراء تعيينات جديدة في مناصب أمنية حساسة بالوزارة.

وشملت الإقالات المراكز المحورية داخل الوزارة، مع عودة إدارة الأمن العمومي التي تم التخلي عنها قبل سنوات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، اليوم الخميس، إن ”الوزير المُكلف بتسيير الوزارة رضا غرسلاوي، قرر اليوم إجراء تعيينات في مناصب المديرين العامين بالوزارة يعد الأهم منذ سنوات“.

وأفادت الوزارة أن التعيينات شملت تنصيب العميد جوهر بودريقة مديرا عاما للعمليات، والعميد زهير تقية متفقدا عاما للأمن الوطني، والعميد مراد حسين مديرا عاما للأمن العمومي، والعميد خالد المرزوقي مديرا عاما لوحدات التدخل.

كما شملت التعيينات الجديدة، تعيين محافظ الشرطة العام من الصنف الأول سامي اليحياوي مديرا عاما للمصالح المختصة، والعميد عادل الخياري مديرا عاما للمصالح الفنية، ومحافظ الشرطة العام من الصنف الأول نجاة الجوادي مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، والعميد مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومحافظ الشرطة العام من الصنف الأول فوزي مبارك مديرا عاما لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر، يوم أمس الأربعاء، إجراء تغييرات في سلكي الحرس والأمن الوطنيين، بتعيين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.

ويأتي إدخال تعديلات على المؤسسة الأمنية، ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ إعلانه تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي.

وشملت الإعفاءات التي قام بها سعيد، وزراء الداخلية والدفاع والعدل وقيادات أمنية عليا في وزارة الداخلية، من بينهم المدير العام لجهاز المخابرات، لزهر لونغو، والمدير العام للأمن الوطني.

وأصدر سعيد في 26 يوليو/تموز الماضي، أمرا رئاسيا، يتولى بموجبه الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد ووزراء جدد فيها.

كما أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وتجميد مهام مدير إقليم الأمن الوطني في تونس.

وفي وقت سابق، كلف الرئيس التونسي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، خالد اليحياوي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد يوم من إقالة الحكومة، قبل أن يكلف رضا غرسلاوي بتسيير شؤون الوزارة مؤقتا.