محللون: البرلمان التونسي الحالي انتهى دوره وأقرب إلى الحل

رأى متابعون للوضع السياسي في تونس أن البرلمان الذي تم تعليق عمله، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، بات شبه منتهٍ، وأنه من الصعب عودة عمله في ضوء الوضع الذي يمر به نوابه المجمدون، لاسيما بعد فرار عدد منهم وتوقيف آخرين، ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية، إضافة إلى فتح تحقيقات قضائية ضد حوالي 30 برلمانيًا.

وجرى تعليق عمل البرلمان بقرار من الرئيس قيس سعيّد الذي استند إلى الفصل 80 من الدستور في اتخاذ هذا القرار، ويمتد التجميد 30 يومًا، وسط توقعات باستحالة عودته إلى العمل على النحو الذي كان عليه قبل 25 يوليو/تموز الماضي.

وإضافة إلى المعطى القانوني الذي استند إليه الرئيس التونسي في اتخاذ قرار تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، تبرز المساندة الشعبية الواسعة لهذا التوجه والرفض الشعبي الواضح لعودة البرلمان، ما يمنح سعيّد سندا كبيرًا للمضي نحو تمديد تعليق عمل البرلمان، وربما اتخاذ إجراءات عملية أخرى في اتجاه حله نهائيًا.

وأكد النائب السابق والباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي رابح الخرايفي أن ”هناك معطيات واقعية لعدم عودة البرلمان تمثلت بفرار بعض النواب إلى خارج تونس (غازي القروي، سفيان طوبال، أسامة الخليفي، لطفي علي) وهناك من هو مُودع في السجن (ياسين العياري، فيصل التبيني) ومن صدر بحقهم قرارات بتوقيفهم، وإصدار مذكرات جلب ضدهم (ماهر زيد، سيف الدين مخلوف، عبد اللطيف العلوي، محمد العفاس، نضال سعودي، سعيد الجزيري)، ومن هو تحت الإقامة الجبرية (زهير مخلوف، محمد صالح اللطيفي)؛ فضلًا عن فتح تحقيقات قضائية ضد حوالي 30 برلمانيًا“.

وقال في تصريحات صحفية إن ”هناك من عبر عن استعداده للاستقالة من البرلمان مثل هيكل المكي من كتلة حركة الشعب، وهناك من يؤيد انتخابات سابقة لأوانها (وهو حال نواب من حركة النهضة)، إضافة إلى انعدام ثقة عامة الناس فيه والتي يمكن استخلاصها من ارتياح المزاج العام الذي ظهر من خلال رفع الحصانة عن جميع النواب، وتتبع كل الملاحقين قضائيًا“.

وفي السياق، اعتبر الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل أن مصير البرلمان بتركيبته الحالية، والتطورات التي ترافق نوابه، أصبح أقرب إلى الحل، واستحالة عودة العمل بما كان عليه الوضع قبل إجراء تجميد عمله، ورفع الحصانة عن نوابه، مشيرًا إلى أن قرار رفع الحصانة فتح الباب واسعًا أمام جملة من التحقيقات والمحاكمات وإيداع البعض السجن، وهي كلها عوامل تجعل الحديث عن هذا البرلمان جزءًا من الماضي، وفق تعبيره.

وأكد العاقل في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن هذه الإجراءات لن تقتصر على النواب الذين تم توقيفهم أو منعهم من السفر أو إيداعهم السجن فحسب، بل إنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن عدد آخر من النواب، ما قد يزيد من تعقيد الوضع، ويدفع واقعيًا نحو حل البرلمان، وإنهاء عمله بشكل قطعي.

ورأى المحلل السياسي وصفي بصيلة أن ”ارتفاع عدد النواب الملاحقين قضائيًا، وظهور ملفات تدين أسماء جديدة في كل مرة، والفترة الزمنية المنتظرة للحسم في هذه الملفات والتي قد تطول بالنظر إلى تداخلها وتعقيدها، أمور تجعل من عودة البرلمان أمرًا مستحيلًا، لأنه لا يمكن إعادة تفعيل مجلس تشريعي بأسماء تلاحقها تهم وشبهات فساد، وهو أمر لا يقبله المزاج الشعبي ولا الأخلاق السياسية“.

وأضاف بصيلة في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”هناك معطى آخر داخليًا وهو أن عددًا كبيرًا من النواب بات يتحدث عن هذا البرلمان بتركيبته الحالية كجزء من الماضي“.

وأوضح أن ”من بين النواب من يدعو إلى استقالات جماعية والدفع نحو حل البرلمان، وهذا ما تحدث عنه نواب من حركة الشعب المقربة من الرئيس سعيّد، وأيضًا هناك من يطرح سيناريو الانتخابات المبكرة، وهو ما عبر عنه نواب من كتلة حركة النهضة، ما يعني أن هناك تطلعًا إلى بدء مرحلة جديدة والذهاب نحو انتخاب برلمان جديد ملائم لطبيعة المرحلة المقبلة“.

وقال المحلل السياسي محمد علي خليفة إن قراءة التطورات السياسية في علاقة بالمشهد البرلماني، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تفضي إلى استنتاج يجمع عليه معظم المراقبين، وهو أن المرحلة المقبلة لن تكون مماثلة لمرحلة ما قبل 25 يوليو/تموز، ولن تُبنى بالأدوات نفسها، ومن ثمة يمكن القول إن البرلمان المجمّد حاليًا انتهى دوره، وصار برلمانًا مشلولًا، وبلا سند سياسي ولا شعبي.

وأضاف خليفة في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”عشرات النواب هم، اليوم، مشمولون إما بقرارات المنع من السفر أو السجن أو الوضع تحت الإقامة الجبرية أو الملاحقة القضائية على خلفية شبهات فساد، وهذا يجعل من غير العملي الحديث عن برلمان بالمفهوم التشريعي، ويجعل من الممكن الحديث عن نهاية البرلمان الحالي، وانتظار ملامح خريطة الطريق التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، واحتمال الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة“.