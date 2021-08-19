لافروف: روسيا تدعم مخرجات لجنة 5 + 5 في ليبيا

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش التي تقوم بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو.

وخلال الاستقبال قال لافروف إن ”موسكو تدعم مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 في ليبيا، مؤكدا ضرورة خروج جميع العسكريين الأجانب، بحسب ما نقلت روسيا اليوم“.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع المنقوش أن روسيا تدعم ”تلك القرارات التي تتخذ في إطار اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، بما في ذلك القرارات التي اتخذتها في اجتماعها قبل خمسة أيام، بما في ذلك ضرورة انسحاب كل القوات العسكرية الأجنبية بلا استثناء من ليبيا“.

ورحب الوزير الروسي بزيارة نظيرته الليبية قائلا ”ممتنون لقبولكم زيارة روسيا، ونرى في هذا رغبة القيادة الليبية لبناء علاقات ذات أولوية مع روسيا الاتحادية، علاقات تقوم على الصداقة والتعاون التقليديين“.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان سابق لها نشرته على موقعها الإلكتروني أن لافروف والمنقوش سيناقشان تطورات الأوضاع في ليبيا، بما في ذلك سبل التسوية الشاملة في ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين.

واعتبرت الخارجية الروسية زيارة المنقوش لموسكو خطوة مهمة نحو تعزيز ”التعاون البناء“ بين البلدين، مضيفة أن موسكو ترى إمكانية لزيادة حجم التبادل التجاري مع ليبيا بشكل فعال.

وأشارت إلى أنه من أجل المشاركة الكاملة للشركات الروسية في المشاريع المشتركة في ليبيا، من الضروري تحقيق تحسن جذري في الوضع الأمني وتشكيل سلطات وإدارة ليبية مشتركة على أساس دائم.

من جانبها، قالت المنقوش قبيل الاجتماع، إنها تقدر ”الجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية“، كما ثمنت دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير 2020، وتشجيع الليبيين على الجلوس معا على طاولة التفاوض والحوار.

وكانت وزارة الخارجية الليبية أشارت في بيان مقتضب، إلى أن المنقوش ستبحث مع لافروف ”عديد الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين“، إضافة إلى ”آخر تطورات الأوضاع في ليبيا“.

وأكدت روسيا _من خلال تصريحات سابقة لوزير خارجيتها_ دعمها للجهود التي يتم اتخاذها للتوصل بأسرع وقت ممكن إلى حل سلمي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، واستعدادها لمساعدة أجهزة السلطة الجديدة لإجراء الاستفتاء حول الدستور وتنظيم الانتخابات العامة المقررة في الـ24 من ديسمبر.