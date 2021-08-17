السلطات التونسية تفتح ملف فرع "اتحاد القرضاوي"

كشف مصدر أمني تونسي الثلاثاء، أن السلطات الأمنية أحالت تحقيقات جمعتها حول نشاط الفرع التونسي لجمعية اتحاد العلماء المسلمين، وسيبدأ التحقيق بشأنها في الأيام المقبلة، مضيفا أنّ المعطيات الأولية تفيد بتورط قيادات من حركة النهضة في هذا الملف.

وقال المصدر، لـ“إرم نيوز“ إن سيطرة حركة النهضة على أجهزة الحكم في البلاد عطّل عملية التتبع القضائي لملف ”اتحاد القرضاوي“، رغم توفّر العديد من المعلومات لدى الأجهزة الأمنية.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم رصد تمويلات مشبوهة تلقتها الجمعية، في السنوات الماضية، تم توجيهها إلى القضاء للتحري بخصوصها، و بخصوص الجهات التي سهّلت عملية وصولها إلى تونس، على حد تعبيره.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر عبير موسى قد وجهت رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، تضمنت خارطة طريق اقترحت أن يعمل سعيد على تطبيقها، بعد أيام من إعلانه تجميد البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن النواب وإقالة الحكومة التونسية.

واقترحت موسى في رسالتها للرئيس، إغلاق مقرات فرع ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“، لأن رئيسه يوسف القرضاوي ”حرّم المسار الرامي لتخليص تونس من الإخوان وكفّر من يسعى لذلك، وتعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائيا“.

كما تضمنت رسالة موسى مقترحاً بإغلاق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أكدت أنها ”معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة“، بالإضافة إلى ”وقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية“.

وشددت كذلك على ضرورة تجفيف منابع تمويل ما أسمته ”الأخطبوط الإخواني“ في تونس، من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال، والإذن بتجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها، وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها.

كما أكدت عبير موسى، في رسالتها، على ضرورة ”تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية، ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها، والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل“.