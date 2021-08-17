اتهمتها بتبديد أموال ليبيا على تونس وتركيا... مذكرة نيابية تطالب بسحب الثقة من حكومة الدبيبة

طالبت مذكرة وقعها نواب ليبيون، اليوم الثلاثاء، بسحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

واتهم النواب في مذكرتهم الموجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ”حكومة الدبيبة بالصرف ببذخ من خارج الميزانية، التي لم يقرها مجلس النواب حتى الآن، وتبديد الأموال بإعطائها إلى دول أخرى“.

وقالوا إن ”المجلس منح الثقة لحكومة الدبيبة إيمانًا بأن الوطن بحاجة لحكومة تجمع شتاته، وتلبي حاجات المواطن الليبي الذي عانى الكثير في ظل الحكومات السابقة، حيث رحب مجلس النواب بهذه الحكومة، ورأى فيها أملًا بأن تكون طوق النجاة للنهوض بالوطن من عثراته المتتالية“.

وبين النواب في مذكرتهم أنه ”بمرور الوقت تبين لنا أن هذه الحكومة، ورغم تأديتها لليمين القانونية، لم تلتزم بما تعهدت به، بل أصبحت تُنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية، حتى وصل الإنفاق إلى مبالغ تقدر بالمليارات دون أن يظهر أي تحسن في الخدمات“.

وتابعت المذكرة: ”حكومة الدبيبة أنفقت جل هذه المبالغ على دول أخرى كدولة تونس وتركيا، ولم يرَ المواطن الليبي أي نصيب له في تلك الأموال، بل إن الخدمات الأساسية والضرورية زادت تدهورًا، وأصبحت هذه الحكومة تشكل عبئًا على المواطن بسبب مصاريفها العالية“.

كما اتهم النواب الحكومة ”بغياب التنسيق والإدارة، مما يثبت فشلها في إدارة أمور الدولة، وتحقيق ولو جزء يسير من احتياجات الوطن“.

واعتبروا أن ”التصريحات غير المسؤولة التي تصدر عن رئيس الحكومة تشكل تهديدًا للأمن والسلم الأهليين في ليبيا، إضافة إلى سلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة لصالح مكتب رئيس الحكومة، وأصبحت تلك الجهات بلا صلاحيات على الإطلاق بما في ذلك نواب رئيس الحكومة“.

وانتقدت المذكرة ”التدخل الواضح من قِبل رئيس الحكومة في الشأن العسكري دون احترام اختصاصات اللجنة العسكرية 5+5 وجهودها الواضحة للجميع، مما يعد عرقلة للمسار العسكري وهو مسار منفصل عن المسارين السياسي والتنفيذي“.

وختم النواب مذكرتهم بالقول: ”نحن النواب الموقعون أدناه نطالب بسحب الثقة من هذه الحكومة، التي لا تمتلك من مسماها سوى أوراق كتب عليها اسم حكومة الوحدة الوطنية، لأنها زادت من الهوة، وزرعت الكره بين أبناء الوطن الواحد“.