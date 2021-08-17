تونس.. القضاء العسكري يصدر مذكرتي جلب بحق برلمانيين

أصدر القضاء العسكري في تونس، الثلاثاء، مذكرتي جلب بحق البرلمانيين المنتميين إلى ائتلاف الكرامة، محمد عفاس وعبد اللطيف العلوي، وفق ما ذكرت إذاعة ”شمس إف أم“ المحلية.

ونقلت الإذاعة عن مصدر وصفته بالرسمي، تأكيده إصدار المذكرتين، بعد التغيب لمرتين عن المحكمة، للتحقيق في ما يعرف بـ“حادثة المطار“ التي حاول خلالها البرلمانيان فرض تسفير سيدة مشمولة بإجراء حدودي يقضي بمنعها من السفر.

وكان القضاء العسكري، قد قرّر مطلع الشهر الجاري، إطلاق سراح البرلماني المنتمي إلى ائتلاف الكرامة، ماهر زيد، بعد يومين من توقيفه على ذمة القضية نفسها، كما أذن القضاء في اليوم نفسه، بوقف الملاحقة القضائية بحق أربعة نوّاب من كتلة ائتلاف الكرامة، وهم سيف الدين مخلوف وعبد اللطيف العلوي ونضال السعودي، ومحمد العفاس، إضافة إلى محاميهم مهدي زقروبة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية بحقّهم.

وكشفت تقارير محلية، أن وقف الملاحقة القضائية ضد البرلمانيين كان بسبب احترام الإجراءات القضائية، التي تقضي باستكمال التحقيقات العسكرية، وتضمينها في ملف الملاحقة القضائية التي سبق أن تعهد بها القضاء المدني.

وكان عدد من نواب ائتلاف الكرامة، تهجموا على أفراد الأمن بمطار تونس قرطاج، منتصف شهر مارس/اذار، وكان المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني، أكد في 27 يوليو/تموز الماضي، أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، أمر وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية، بفتح تحقيق بخصوص شكوى تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بخصوص ما يعرف بـ“حادثة المطار“.

يشار إلى أن القضاء العسكري، قضى بسجن البرلماني ياسين العياري، حيث قالت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، في بيان صحفي، إنه ”تم إيداع البرلماني ياسين العياري السجن لمدة شهرين، تنفيذا لحكم قضائي بات صادرا بحقه من محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول من 2018، بعد مشاركته بعمل يهدف إلى تحطيم معنويات الجيش، بقصد الإضرار بالدفاع والمس بكرامة الجيش الوطني ومعنوياته“.