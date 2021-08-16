موريتانيا.. أحزاب معارضة تطالب النظام بفتح حوار شامل‎

دعت مجموعة أحزاب سياسية معارضة في موريتانيا إلى تنظيم حوار وطني شامل، تناقش فيه مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وحذرت الأحزاب، في بيان أصدرته عقب مؤتمر صحفي عقدته يوم الاثنين، مما وصفته بالمخاطر التي تهدد البلد، في ظل حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

وطالبت الأحزاب، التي يوجد تمثيل لبعضها في الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، بضرورة ”اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية؛ للقضاء على كل أشكال الإقصاء والتهميش لمختلف الشرائح في السياسات الحكومية“.

وتطرقت الأحزاب في مؤتمرها الصحفي إلى الجانب الحقوقي في البلاد، مطالبة بالتطبيق الصارم لكل القوانين؛ من أجل ”محاربة الاسترقاق وكل الممارسات غير القانونية في المجال الاجتماعي“.

كما شملت مطالب الأحزاب الموجهة للنظام الحاكم، ضرورة تبني سياسة جدية لمحاربة الرشوة والفساد، وتخفيف معاناة المواطنين من خلال القيام برقابة على أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية.

ورأت في بيانها أنه يتوجب على نظام محمد ولد الشيخ الغزواني ”السيطرة على شبكات تعاطي وتهريب المخدرات، والعمل على توفير الأمن للمواطنين من خلال المحاربة الفعلية للجريمة“.

واعتبر مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي أن ”الحوار الشامل هو السبيل الوحيد لمعالجة مشاكل البلد الراهنة“.

وأضاف ولد بلخير أنهم في المعارضة سبق وأن استجابوا لدعوة وجهتها أحزاب الأغلبية الداعمة للنظام، للنقاش حول حوار من شأنه إخراج البلاد من مخلفات العشرية الأخيرة، إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وشن ولد بلخير هجوما لاذعا على سنوات حكم الرئيس السابق، واصفا إياها بـ ”المشؤومة“، وأن ولد عبد العزيز أدخل البلاد في الكثير من الأزمات التي أثرت عليها بشكل كبير، وتضمنت الكثير من التهميش والظلم، وتجاهل مطالب الموريتانيين، وعدم مشاركتهم في تسيير بلادهم.

وضمت الأحزاب المعارضة الداعية للحوار حزب التحالف الشعبي التقدمي، الممثل في البرلمان، حزب ”تواصل“ الإخواني، وحزب المستقبل، وبعض الأحزاب الممثلة للزنوج الموريتانيين، من بينها حزب تحالف التعايش المشترك، وحزب حقيقة ومصالحة، وأحزاب أخرى هي الحزب الموريتاني للدفاع عن البيئة، وحزب ”الرك“ غير المرخص، وهو الجناح السياسي لحركة إيرا الحقوقية التي يقودها النائب البرلماني بيرام الداه عبيد.