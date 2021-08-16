الرئيس التونسي مجددا تأكيده: لن أتراجع عن الإجراءات الاستثنائية

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين تأكيده على عدم التراجع عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مؤخرا.

جاء ذلك خلال زيارة خاطفة قام بها سعيد إلى مطار قرطاج، بعد تصاعد الدعوات إلى حماية حرية التنقل، عقب منع البرلماني المنتمي إلى حزب التيار الديمقراطي أنور بالشاهد من السفر إلى فرنسا، يوم السبت الماضي، وما خلفه القرار من استهجان لدى الحزب وبعض الشخصيات الحقوقية في البلاد.

وفي رد غير مباشر لدعوات حركة النهضة، لتقديم خارطة طريق بخصوص المرحلة المقبلة والحوار للخروج من الحالة الاستثنائية، قال الرئيس التونسي: ”سأكون في موعد مع التاريخ، ولن أتراجع إلى الوراء، ومن كان يتوهم بأنني سأعود إلى الوراء فليذهب ومعه خريطته“.

وشدد على أن ”حرية التنقل مضمونة بموجب الدستور، وأن الإجراءات الاستثنائية التي أتخذها، تهدف في جزء منها إلى وجوب تقدم الملاحقين في قضايا بتسوية وضعيتهم مع القضاء“، مضيفا أن ”تلك الإجراءات لم تمض إلى غلق الحدود لكونه يحترم القانون“.

وأضاف سعيد أن ”الإجراءات الاحترازية بخصوص التنقل تتعلق أساسا بالذين استولوا على أموال الشعب، والذين لهم ارتباطات مع متطرفين، أو من هم محل تتبع قضائي“.

وتابع في السياق: ”ليس لدينا أي إشكال مع أي كان وفق انتماء سياسي، لكن الإشكال يتعلق بالذين أجرموا في حق الشعب التونسي“.

وأضاف أن ”هناك من ارتكب جرائم اقتصادية بحق الشعب التونسي وهو استولى على أموال الشعب، ولابد من إحالتهم على القضاء للتثبت في قضاياهم، لقد تم ذلك بإيعاز من أطراف سياسية تحميهم، ولا أحد فوق القانون سواء كان رئيس دولة أو رئيس مجلس نيابي أو وزير“.

كما طالب الرئيس التونسيين بـ“التريث“، مؤكدا أن الأمن سيستتب ويعود الوضع إلى مساره الطبيعي، نافيا أن ”تكون الإجراءات الاستثنائية للتشفي“، كما يروج ذلك من وصفهم ”بالخونة والذين يصفونه بالانقلابي“.

وكان قيس سعيد أقال في 25 تموز/ يوليو الماضي، رئيس الحكومة هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان لمدة شهر قابل للتجديد، وذلك ضمن إجراءات استثنائية قال الرئيس التونسي إن مصلحة الوطن أملتها لإنقاذ البلاد من وضع متعفن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.