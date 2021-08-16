بعد أسبوعين على اختطافه.. إطلاق سراح المسؤول الليبي رضا الفريطيس

أطلق مسلحون، اليوم الاثنين، سراح مدير ديوان النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية رضا الفريطيس، بعد اختطافه لأكثر من أسبوعين في العاصمة طرابلس، وفق مصدر مقرب من عائلته.

كما أكدت منظمة ”رصد الجرائم الليبية“ على صفحتها في فيسبوك إطلاق سراح الفريطيس.

ولم تكشف المنظمة تفاصيل عن عملية الاختطاف، وكذلك الجهة التي خطفته، فيما لم تعلن الحكومة الليبية أو وزارة الداخلية أي تفاصيل عن عملية الإفراج عنه.

يذكر أن عملية اختطاف الفريطيس تمت في الثاني من اغسطس/ آب، واعترض المسلحون رئيس ديوان النائب الأول للحكومة أثناء وجوده في منطقة الظهرة بالعاصمة طرابلس، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وفقد الاتصال مع الفريطيس ورفيقه محمد الغربي أحد موظفي ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، الذي كان موجودا معه لحظة الاختطاف.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ قلقها جراء عملية اختطاف وإخفاء مدير مكتب النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية رضا فرج الفريطيس.

وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن مسلحين مجهولين اختطفوا الفريطيس برفقة زميله في الـ 2 من أغسطس الجاري، وذلك عقب زيارته لمقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وأضافت البعثة حينها أن ”مصير الفريطيس وزميله ومكان احتجازهما لا يزالان مجهولين للسلطات في العاصمة الليبية“، وأعربت عن خشية البعثة على سلامتهما وتداعيات عملية الخطف.

وأكدت أن ”تعرض الأفراد الذين كان لهم دور في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا ومؤسسات الدولة للاستهداف بهذه الطريقة، سيترتب عليه تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة في ليبيا، وأيضا على توحيد المؤسسات الوطنية بشكل كامل“.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عددا من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، لمواطنين ومسؤولين وصحفيين وأعضاء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان، في العام الماضي، بحسب البيان.

وقال يان كوبيتش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه ”بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي، ويحظر بشكل تام التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، وأيضا عمليات الخطف والاختطاف“.