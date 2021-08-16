تونس.. "نيابية النهضة" تطالب بتكليف رئيس حكومة كفاءات ووقف تجميد البرلمان

دعت حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس، يوم الإثنين، إلى الإسراع في الخروج من الوضع الاستثنائي ”في أقرب الآجال“ عبر تكليف رئيس ”حكومة كفاءات وطنية“، ورفع ما وصفته بـ“الحصار“ عن مقر الحكومة، ووقف تجميد عمل البرلمان.

وطالبت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة في بيان صادر عنها بـ“الخروج في أسرع وقت من الوضعية الاستثنائية نحو عودة البلاد إلى الوضع العادي، ‎والاحتكام إلى دستور البلاد وقوانينها العادية، واحترام الدولة ومؤسساتها لمبادئ حقوق الإنسان، والمحافظة على الحريات العامة“.

ونددت الكتلة بما وصفتها بـ “الإجراءات التعسفية التي لا تستند إلى قرارات قضائية وتخرق النصوص القانونية ‎والدستورية ومنها _أساسا_ إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، والتي يخضع لها عدد من المواطنين من بينِهم القيادي بحركة النهضة والوزير الأسبق أنور معروف“، وفق نص البيان.

واعتبرت الكتلة أن ”ما يتعرض له أعضاء مجلس نواب الشعب من منع للسفر، مس بالحقوق الفردية والعامة التي ضمِنها الدستور وجاءت بها قيم الثورة“، بحسب البيان.

وشدد بيان الكتلة على أن ”الحوار هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد، حتى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور“.

وجاءت دعوة الحركة مع دخول سريان العمل بالإجراءات الاستثنائية أسبوعه الأخير، إذ ينص الفصل الـ80 من الدستور التونسي على أن التدابير الاستثنائية التي يتخذها رئيس الجمهورية في حال وجود ”خطر داهم“ تتواصل 30 يوما وتبت المحكمة الدستورية لاحقا في قرار تمديدها من عدمه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن يوم الأحد الـ 25 من تموز/ يوليو الماضي، قرارات استثنائية، منها: تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، إضافة إلى إعفاء رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي، وتولي رئيس الجمهورية كامل صلاحيات السلطة التنفيذية، وتوليه رئاسة النيابة العامة.