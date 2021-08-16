تقرير: الحرائق وأزمة كورونا تؤجج الغضب الشعبي في الجزائر

قال تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية إن موجة الحرائق التي اجتاحت الجزائر تزامنا مع ارتفاع وتيرة الإصابات والوفيات بجائحة ”كورونا“ أربكت السلطات الجزائرية و أججت الغضب الشعبي.

ووصف التقرير هول المشاهد التي تداولها الجزائريون على امتداد أسبوع، لسلسلة حرائق الغابات التي دمرت منطقة القبايل وأسفرت عن مقتل 71 شخصًا من بينهم 28 جنديًا جاؤوا لمساعدة رجال الإطفاء، ويشير إلى الانتشار السريع لهذه الحرائق بفعل الجفاف وحرارة الطقس، وينقل شهادات عن مواطنين في القبايل قالوا فيها ”في أقل من ساعة رأينا النار تعبر الوادي ثم الطريق للوصول إلى قريتنا الصغيرة. أخذنا أوراقنا وأموالنا وخرجنا، تمكنا من النجاة ولكننا نعرف الجيران الذين ماتوا اختناقًا أثناء محاولتهم إنقاذ ماشيتهم أو دواجنهم“.

ونقل التقرير عن فاروق عاشور، المسؤول عن الحماية المدنية تأكيده أنه تم نشر ”جميع الوسائل الممكنة“ – والتي تمثل 900 رجل إطفاء و 200 آلة – لكنه نبه إلى أنّ ”العمل على عدة منازل في نفس الوقت عملية معقدة للغاية“ وفق تعبيره، مؤكدا أنه ”ليست لدينا مشكلة في الوسائل لكن حريق الغابات لا يطفأ بقليل من الماء“ بحسب قوله.

وتابع التقرير أنّ الجزائريين يتابعون طوال اليوم على الشبكات الاجتماعية تطورات الكارثة على الهواء مباشرة، صور مروعة لقرى غارقة في النيران، سماء صفراء وأراض سوداء، تحولت الجبال إلى كتلة نيران اختلطت بمئات النداءات للتبرعات التي تم إطلاقها في جميع أنحاء البلاد لتشكيل خلايا الأزمات في أقل من 24 ساعة والدعوة إلى جمع ما يمكن التبرع به من الكريم المضاد للحروق وحفاظات الأطفال وحتى الأطعمة المعلبة.

واعتبر التقرير أنّ حدة تأثير هذه الكارثة كانت كبيرة بالنظر إلى أن الجزائر ”تعرضت أيضًا لضربة شديدة منذ أوائل يوليو / تموز الماضي، بسبب انفجار حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد حالات العدوى قد ارتفع في شهر من 400 إلى 1500 بينما يتم تسجل ما يصل إلى 20 حالة وفاة يوميًا“.

ووفقًا لخبراء الصحة فإن ضراوة متغير دلتا وحدها لا تفسر الضرر الناجم عن هذه ”الموجة الثالثة“ وتقول الدكتورة فريدة أخصائية أمراض الرئة إنّ ”حدث الذي كنا نخشاه منذ ظهور الوباء في الجزائر وما نجونا منه حتى ذلك الحين وهو انهيار نظامنا الصحي“ مضيفة أنه ”عندما يتعين علينا إخبار العائلات التي تشعر بالقلق بشأن أحد أفراد أسرته في ضائقة تنفسية أنه لم يعد هناك مكان في العناية المركزة وعليهم انتظار وفاة شخص ما حتى يتوفر سرير فهذا يعني أننا وصلنا إلى الحضيض.“

وبحسب التقرير وكما هو الحال مع الحرائق يتم تنظيم التضامن على الشبكات الاجتماعية، ويتزعم هذه الحهود قادة الأعمال والمؤثرون والمتقاعدون، حتى المولودية، أحد نوادي كرة القدم الأكثر أهمية في الجزائر العاصمة، والجزائريون في الشتات الذين يقومون بتعبئة وطنية لتمويل مولدات الأكسجين وإصلاح محطات الإنتاج المعطلة أو استيراد المعدات الطبية.

وأكد التقرير أنه ”على شبكات التواصل الاجتماعي يتم التعبير عن محنة الجزائريين الذين يدينون إخفاق الدولة في معالجة الوضع، ويقول شاب من منطقة القبايل ”نحن وحدنا!“ ويتابع بيأس في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت قوله ”بدون ماء، بدون غاز، بدون كهرباء، بدون أكسجين… يريدون نهايتنا“ بحسب تعبيره.