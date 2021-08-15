بعد زيارة لابيد.. الجزائر: المغرب يحاول جر حليفه الجديد إلى "مغامرة خطيرة" ضدنا

اتهمت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الأحد، المغرب، بمحاولة ما أسمته ”جر حليفها الشرق الأوسط الجديد“ إلى ”مغامرة خطيرة“ ضد الجزائر.

ويأتي ذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الرباط، والمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الخميس الماضي، والذي أعربا خلاله عن انزعاج مشترك من ”التقارب الجزائري الإيراني، وسعي الجزائر بمعية دول أخرى إلى طرد إسرائيل من الاتحاد الأفريقي الذي انضمت إليه مؤخرًا بصفة مراقب“.

وقال لابيد خلال المؤتمر الذي عُقد في مدينة الدار البيضاء المغربية: ”نحن نتشارك مع بعض القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة التي باتت أكثر قربًا من إيران، وهي تقوم حاليًا بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب“.

وسبق أن أكد ناصر بوريطة، في أيار/ مايو الماضي، أن ”إيران متواجدة بقوة في أفريقيا الغربية، وهذا ما يشكل خطرًا على أفريقيا، خاصة أنها تستعمل ملف الصحراء بهدف زعزعة استقرار المنطقة“، وذلك خلال مشاركته في أعمال لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، اليوم الأحد: ”تناقلت وسائل الإعلام الدولية بعض التصريحات المغلوطة والمغرضة، الصادرة من المغرب، بشأن الجزائر، ودورها الإقليمي، وكذلك علاقاتها مع دولة أخرى“.

وأضاف البيان: ”تعكس هذه الخرجة الاعتباطية، والتي تمت بتوجيه من قبل ناصر بوريطة بصفته وزيرًا لخارجية المملكة المغربية، الرغبة المكتومة لدى هذا الأخير في جر حليفه الشرق أوسطي الجديد في مغامرة خطيرة موجهة ضد الجزائر، وقيمها، ومواقفها المبدئية“.

وتابع:️ ”هذه المغامرة الخطيرة التي تراهن على الأسوأ تشكل تكذيبًا رسميًا لليد الممدودة المزعومة التي تستمر الدعاية المغربية بنشرها بشكل تعسفي وعبثي“.

واعتبر البيان أن ”هذه الممارسة العلنية، بشهادة جميع الشعوب المغاربية، تعكس هروبًا انتحاريًا إلى الأمام، لدرجة أن رئيس الدبلوماسية المغربية يحاول بمكر أن يضيف إلى محاولته اليائسة لتشويه طبيعة نزاع الصحراء الغربية الذي يبقى قضية تصفية استعمار، فاعلًا جديدًا متمثلًا في قوة عسكرية شرق أوسطية تواصل رفض السلام العادل والدائم مع الشعب الفلسطيني، والاحتكام لمبادرة السلام العربية التي تبقى الجزائر متمسكة بها بصدق“.

📌 بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

⬇️⬇️⬇️https://t.co/B8VIWoTqQB pic.twitter.com/JKE6Ree5bM — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) August 15, 2021

وكان لابيد قد بدأ، الأربعاء، أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى المغرب، منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين، أواخر العام الماضي.

ودشّن وزير الخارجية الإسرائيلي، الخميس، الممثلية الدبلوماسية لبلاده في العاصمة المغربية الرباط، ضمن مراسم احتفال رسمية.

وأعلن خلال المؤتمر الصحفي مع بوريطة، أن ”هناك اتفاقًا على اتخاذ خطوات عملية من أجل تطوير العلاقات بين البلدين“.

وأوضح بالقول: ”لقد قررنا رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع المملكة، وتحويل مكتبي الاتصال إلى سفارتين في غضون شهرين“.