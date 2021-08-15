الجزائر: وجهات النظر متقاربة مع تركيا حيال ملفات ليبيا وتونس و"الصحراء الغربية"

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الأحد، عن وجود تقارب في وجهات النظر بين الجزائر وتركيا حول التطورات والأوضاع التي يعيش على وقعها عدد من الدول من بينها ليبيا وتونس، وكذلك في قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“.

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جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو في العاصمة الجزائرية.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية على صفحتها الرسمية في موقع ”فيسبوك“، بأن اللقاء تطرق لبحث المسائل الإقليمية والدولية الراهنة“.

وجاء في البيان: ”سمح اللقاء بتناول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة وتأكيد تقارب وجهات النظر في عديد الملفات، ولاسيما التطورات في ليبيا والصحراء الغربية وتونس ودول الساحل“.

وأضاف البيان، أن ذلك ”يستدعي مضاعفة التعاون وتوحيد الجهود للإسهام في تحقيق الاستقرار في المنطقة“.

ويسيطر المغرب على نحو 80 في المئة من المنطقة الصحراوية الشاسعة والثرية بالفوسفات والموارد البحرية، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، أما جبهة بوليساريو، التي أعلنت عام 1976 قيام ”الجمهورية الصحراوية“، فتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة تزامنا مع إبرام وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع عام 1991.

ويثير ملف الصحراء الغربية ”توترا مزمنا“ بين المغرب والجزائر، على خلفية دعم الجزائر لجبهة البوليساريو، حسب ما تقول الرباط.

وأبلغ وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الرئيس تبون، تحيات وتعازي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إثر مصرع مواطنين جزائريين بسبب الحرائق التي شهدتها البلاد، منوها إلى أن تبون طلب من الوزير التركي أيضا نقل تعازيه الخالصة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان جراء الحرائق والفيضانات التي اجتاحت بلاده.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد.

وكانت وسائل الإعلام التركية، أكدت أن أردوغان كثف من الاتصالات الدبلوماسية حول الملف التونسي، وأنه يحشد لعقد قمة جزائرية تركية تونسية حول التطورات التي تعيشها تونس.

وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أجرى مساء أمس السبت، مباحثات مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق يومين، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الجزائرية.

وخلال اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحسب تلفزيون ”النهار“ المحلي، أعرب لعمامرة عن ارتياحه جراء التقدم المحرز من خلال تحقيق الأهداف المشتركة بين الجزائر وأنقرة، والمتعلقة بمختلف أبعاد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، السبت، أن الزيارة جاءت بدعوة من وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين الملتزمين بمعاهدة الصداقة والتعاون منذ عام 2006.

وأضاف البيان، أنه ”بهذه المناسبة سيجري الوزيران مراجعة شاملة لحالة العلاقات الثنائية التي تميزت بديناميكية إيجابية يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، ما نتج عنه حوار سياسي رفيع المستوى، وإحراز تقدم كبير في هذا الصدد، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتركيا“، حسب تعابير البيان.

وكان الوزير رمطان لعمامرة، أكد بعد أسبوعين من تنصيبه بمنصبه، عزم بلاده على تعزيز علاقاتها مع تركيا، وترسيخ التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو يوم 22 يوليو/ تموز الماضي.

وعاد لعمامرة يوم 7 يوليو/ تموز الماضي، إلى تولي حقيبة الخارجية في الحكومة الجزائرية الجديدة، خلفا لصبري بوقادوم، بعدما شغل هذه الحقيبة في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي تقرير نشرته مجلة ”لوبوان“ الفرنسية، الشهر الماضي، أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن العلاقة مع تركيا، تعتبر علاقة ممتازة، وقال إنه ”دون أي شروط سياسية، استثمر الأتراك 5 مليارات دولار في الجزائر، وبالنسبة لأولئك الذين أزعجتهم هذه العلاقة، فليأتوا إلى الجزائر ويستثمروا أيضا“.

‏ويتراوح حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا حاليا، بين 3.5 و4.2 مليار دولار، ويسعى البلدان إلى تطويره ليفوق عتبة 5 مليارات دولار في المستقبل القريب.