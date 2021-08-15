صحيفة عبرية: إسرائيل تعتبر المغرب بوابتها لتعزيز تواجدها في القارة الأفريقية

كشف تقرير عبري أن إسرائيل تعتبر المغرب بوابتها لتعزيز تواجدها في القارة الأفريقية.

ونقلت صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، اليوم الأحد، عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله ”إن الزيارة التي أجراها وزير الخارجية يائير لابيد إلى المغرب، الأسبوع الماضي، والاتفاقات التي تم التوقيع عليها هناك، تحمل أهمية قصوى للدولة العبرية من زاوية كون المغرب بوابة اقتصادية – أمنية لتواجد إسرائيل في دول القارة الأفريقية“.

وأضاف المصدر أن ”التقدم على صعيد العلاقات الإسرائيلية المغربية، يحمل أهمية إستراتيجية، إذ توجد من خلف الكواليس مصلحة اقتصادية وأمنية كبيرة لإسرائيل“، معتبرا أن ”الحديث يجري عن بوابة مهمة للتواجد الإسرائيلي في أفريقيا“.

ولفت إلى أنه ”مثلما حرصت إسرائيل على التواجد في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، كمناطق إستراتيجية لإسرائيل من النواحي الاقتصادية والأمنية، وبوابة إلى المحيط الهندي لتعزيز حركة التجارة من الشرق، تشكل العلاقات مع المغرب بوابة أخرى إلى دول أفريقيا“.

وبين أن ”المغرب شريك في سباق الدول التي حققت نموا اقتصاديا كبيرا مثل الصين وروسيا وتركيا، وقال إنه في ظل تزايد أهمية التواجد في القارة الأفريقية التي سيشكل تعداد سكانها بعد عقدين إلى ثلاثة عقود قرابة 25% من تعداد سكان العالم، فإن هذه القارة تجذب جميع القوى الاقتصادية التي تتسابق من أجل التواجد هناك“.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن ”التواجد الاقتصادي المغربي في قارة أفريقيا كبير للغاية، وأن لدى المغرب 15 فرعا مصرفيا في دول أفريقية، فضلا عن امتلاكها علاقات قوية في مجالات الطيران، وتتواجد شركات مغربية عديدة في دول القارة منذ سنوات طويلة“. مضيفا أن ”لدى المغرب علاقات ممتدة مع دول أفريقيا، وساهمت في خطوة انضمام إسرائيل إلى عضوية الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب“.

وبعيدا عن الأهمية الاقتصادية، يعتقد المصدر أن ”هناك بعدا أمنيا لتعميق العلاقات الإسرائيلية مع المغرب“. موضحا أن ”هذا هو أحد أهداف التقارب بين البلدين، لأن إيران وحزب الله وحماس والتنظيمات الإسلامية الأخرى تنشط للغاية في عدد من دول أفريقيا، كما ويزدهر الإسلام السياسي في دول القارة، مثل الصومال وموزمبيق ونيجيريا وغيرهم، وتتواجد حركة حماس بفاعلية في الجزائر، جارة المغرب“.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد أجرى زيارة إلى الرباط، الأربعاء، واعتبر أول مسؤول إسرائيلي كبير يزور المغرب منذ استئناف العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وافتتح لابيد، الخميس، مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وقال إنه ”اتفق مع نظيره المغربي على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في غضون شهرين، وتحويل مكتبي الاتصال بين البلدين إلى سفارتين“.

واتفقت إسرائيل مع المغرب في كانون الأول/ ديسمبر 2020، على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة الرحلات الجوية المباشرة بموجب اتفاق بوساطة أمريكية قادها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واعترفت فيه واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

ووقع المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في الشهر نفسه إعلانا ثلاثيا مشتركا في العاصمة الرباط، ونص الإعلان على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين المغرب وإسرائيل لـ“خدمة السلام في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي“، حسب نص الإعلان.

واتخذت المغرب وإسرائيل خطوة نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع تدشين أول رحلة تجارية مباشرة في 25 تموز/ يوليو الماضي، بين تل أبيب ومدينة مراكش، عبر خطوط الطيران الإسرائيلية، وأفادت تقارير أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين خطين آخرين بين إسرائيل ومدينتي الدار البيضاء ومراكش، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.