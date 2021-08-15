سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي يستقيل احتجاجا على سياسات الحكومة

قدم سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، حافظ قدور، استقالته من منصبه، اليوم الأحد؛ بسبب اعتراضه على سياسات حكومة عبدالحميد الدبيبة.

جاء ذلك في بيان موقع باسم السفير د.حافظ عبدالحميد قدور بتاريخ اليوم الأحد 15 آب/ أغسطس، ونشر في حساب على فيسبوك باسم ”بعثة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي“، ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة البيان والحساب.

ونقلت حسابات ومواقع على الإنترنت فقرات من البيان، بينها موقع ”بوابة الوسط“ المحلي الليبي.

وذكر البيان أن ”قدور يعلن استقالته من منصبه، بسبب اعتراضه على سياسات وممارسات الحكومة ورئيسها في المجالين الداخلي والخارجي“.

وهاجم البيان أداء الحكومة الحالية، مشيرا إلى فشلها في ”تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الوطني والمعيشي والخدمي“.

وأضاف سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي في البيان المنسوب له، بأنه ”تحقق لديه بأن الحكومة الحالية تسير في اتجاه إلغاء الانتخابات القادمة“.

وأوضح أن ”فشل ملتقى الحوار في الاتفاق على قاعدة دستورية حتى الآن يدل على نية الحكومة إفشال ومنع الانتخابات“.

وبين السفير الليبي في بيانه أن ”الحكومة فشلت في توحيد مؤسسات الدولة، ومنعت كل ما أمكنها في توحيد الوطن والشعب والدولة، وتقترب به من حالة الصدام والصراع“، حسب زعمه.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة عين سفير ليبيا الأسبق في إيطاليا حافظ قدور سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/ديسمبر 2018، وبدأ مباشرة مهام منصبه رسميا في شباط/فبراير العام 2019.

وجاء هذا التعيين الذي أثار جدلا واسعا في البلاد ضمن قرار جماعي أصدره المجلس الرئاسي لتعيين 8 سفراء في دول أوروبية وإفريقية مختلفة، إضافة إلى تعيين قدور سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.

وكان السفير قدور عمل في السلك الدبلوماسي منذ منتصف الثمانينيات، عندما عين عام 1985 ملحقا بالقنصلية الليبية في مدينة باليرمو الإيطالية، ثم تدرج في عدة مهام دبلوماسية حتى أصبح سفيرا لليبيا في إيطاليا.

كما أنه ارتبط بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، وكان بمثابة حلقة الوصل بينه وبين الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وفق مصادر ليبية.

وخلال أحداث شباط/فبراير 2011، أعلن قدور انشقاقه، حسب تقارير محلية ليبية، ويعد اليوم من كوادر حزب تحالف القوى الوطنية.