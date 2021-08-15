تقرير: بكلفة تبلغ 100 مليار دولار.. إعمار ليبيا يثير "جشع" القوى الدولية

اعتبر تقرير نشرته صحيفة ”إكسبرس“ الفرنسية، اليوم الأحد، أنّ سوق إعادة الإعمار في ليبيا تثير جشع القوى الدولية، وسط غموض بشأن المسار السياسي ومخاوف من عودة البلاد إلى دائرة الفوضى.

ويقول التقرير إنه ”بعد عقد من الفوضى تشرع ليبيا في مشروع إعادة إعمار واسع يرافق انتعاشا سياسيا، بمشاريع تمثل عشرات المليارات من الدولارات في هذا البلد الغني بالنفط، وهو مكسب يثير الجشع لدى القوى الدولية والإقليمية“.

ويصف التقرير الوضع الاقتصادي الراكد في البلاد من خلال ”رافعات صدئة على جثث المباني غير المكتملة تتبع بعضها البعض على طول كورنيش طرابلس العاصمة في شهادة على توقف الاقتصاد لفترة طويلة، حيث تم التخلي عن مئات المشاريع التي تقدر وحدها بعدة مليارات من الدولارات بعد سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، وقد تم إطلاقها في مطلع العقد 2000-2010 من قبل الشركات العالمية العملاقة“.

واعتبر التقرير، أنّ ”انتهاء القتال، لاسيما على أبواب العاصمة، وتنصيب سلطة تنفيذية موحدة في آذار /مارس الماضي، لقيادة الانتقال يعيدان بعث الأمل في إعادة الإعمار في بلد تدهورت فيه البنية التحتية بشكل كبير“.

ويتابع التقرير، أنه ”بحسب بعض التقديرات فإن الاحتياجات بعد الأضرار التي سببها عقد من الصراع ”تتجاوز 100 مليار دولار“.

ويؤكد الاقتصادي الليبي كمال المنصوري أن ”تركيا وإيطاليا ومصر تحصل على أكبر شريحة من الكعكة“ وفق تعبيره.

ويضيف التقرير نقلا عن الخبير القضائي صموئيل راماني، أنه ”بالمقارنة مع سوريا، البلد الذي عانى عشر سنوات من الحرب، فإن ”ليبيا ستمثل مجالا أكبر للتنافس على إعادة الإعمار“ ويقول إن ”هذه ”المنافسة على العقود ستكون أكثر حدة مما هي عليه في سوريا“.

ويشير التقرير إلى أنه ”منذ تنصيب الحكومة الانتقالية الجديدة في آذار/ مارس الماضي، أصبحت طرابلس مسرحًا لرقص باليه دبلوماسي، حيث بدا الجانب الاقتصاد ذا أهمية، مشيرًا إلى زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو البلاد بعد أيام قليلة من الانفراج السياسي، وقد كان برفقته رئيس شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني، التي تعمل في ليبيا منذ العام 1959، وهي الآن تستعد لبناء محطة للطاقة الكهروضوئية في جنوب ليبيا“.

ويضيف التقرير أنه ”بعد أسابيع قليلة، خلال رحلة إلى باريس، استقبلت منظمة أصحاب العمل الفرنسية، رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة الذي أبدى رغبة في رؤية الشركات الفرنسية تشارك بشكل فعال في إعادة الإعمار، وفي بداية شهر حزيران يونيو جاء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز برفقة عدد من رجال الأعمال على أمل المشاركة في ”إعادة إعمار وتنمية“ البلاد“.

ويشير التقرير إلى أنه بالنسبة إلى جيران ليبيا ”قالت مجموعة سوناطراك الجزائرية مؤخرًا، إنها تفكر في استئناف أنشطتها، بينما كثف المسؤولون التونسيون الدعوات لإعادة تنشيط التعاون الحيوي لاقتصادهم، وخاصة اقتصاد الجنوب، كما جرت مناقشات مع مصر التي كانت ليبيا بالنسبة لها سوقًا مهمًا قبل العام 2011، لا سيما في مجال البناء، واستفادت تركيا من قربها من نخب طرابلس وقد وضعت نفسها بالفعل في مشاريع كبرى في الغرب، ومنذ تعيين دبيبة، وهو نفسه من دوائر الأعمال، أعيد تنشيط العديد من ”المجالس“ الثنائية وتضاعفت ”المنتديات الاقتصادية“ وفق التقرير.

ويقول جلال حرشاوي، المتخصص في ليبيا من مركز أبحاث المبادرة العالمية: ”لم تقم ليبيا ببناء أي شيء منذ 10 سنوات، ولم تحافظ على بنيتها التحتية، إنها دولة غنية تحتاج إلى أعمال وإصلاح“ ويشير التقرير إلى أنّ ”شبكة الكهرباء مهترئة والبنية التحتية مسطّحة، حيث تضرّرت معظم المطارات بسبب القتال ولا توجد خطوط سكك حديدية أو طرق سريعة“.

ونبه التقرير إلى أنّ ”هذا السوق الواعد لا يخلو من المخاطر، فقبل العام 2011، كان هناك كمية استثنائية من المشاريع التي تم إطلاقها ومنحها إلى الصين وروسيا وتركيا، وباستثناء أن ليبيا لم تعد كما كانت من قبل فإننا لا نعرف ما إذا كانت الظروف الأمنية جيدة“، وفقا لجلال حرشاوي.

ويوضح تقرير الصحيفة الفرنسية، أنّ ”ليبيا لا تزال دون موازنة عامة للدولة، ولا يزال الأمن غير مستقر حتى يومنا هذا، ولا يزال المرتزقة الأجانب يتمركزون في البلاد ولم يتم تفكيك المليشيات، ومن الناحية السياسية تبدو الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أُعلن عنها في كانون الأول/ ديسمبر، والتي من المفترض أن تكمل المرحلة الانتقالية محل شك، مع الخطر المستمر المتمثل في رؤية البلاد تغرق مرة أخرى في الفوضى.