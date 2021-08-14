ما دلالات الدعوة الأمريكية لعودة الديمقراطية البرلمانية إلى تونس؟

أثارت دعوة البيت الأبيض للرئيس التونسي قيس سعيّد لإعادة الديمقراطية البرلمانية، والتسريع في تعيين حكومة، تساؤلات وتكهنات واسعة حول دلالات هذه الدعوة و خلفياتها.

وقالت الرئاسة التونسية، إن مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جوناثان فاينر، الذي ترأس الوفد الأمريكي الذي زار تونس أمس الجمعة، أكد تطلع بلاده إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها الرئيس التونسي على المستويين الحكومي والسياسي، حسب نص البيان.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إميلي هورن، في بيان للبيت الأبيض أن مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر، سلم الرئيس التونسي رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن حثه فيها على العودة السريعة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية.

وبحسب البيان الأمريكي فإن الوفد شدد على ”الحاجة الملحة إلى تعيين رئيس حكومة مكلف ليشكل حكومة مقتدرة بإمكانها معالجة الأوضاع التي تواجهها تونس، وما يدفع إلى حوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة“.

ولاحظ مراقبون تضاربا في البيانين الرسميين التونسي والأمريكي، ما فسره متابعون ومحللون بإمكانية وجود طلبات غير رسمية قد تكون وجهتها الولايات المتحدة إلى الرئيس التونسي.

حيال ذلك، رأى المحلل السياسي رياض حيدوري، أن ”أنصار حركة النهضة حاولوا خلال الساعات الماضية الإيهام، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم عودتهم إلى المشهد السياسي“، مضيفا أن ”هذا الموقف ينطوي على مغالطات“، حسب تعبيره.

واعتبر حيدوري في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة سريعا إلى الديمقراطية البرلمانية في تونس، يقصد به ”حث الرئيس التونسي على الخروج سريعا من الحالة الاستثنائية ما يسمح للبلاد باستكمال المسار الديمقراطي“.

ورأى حيدوري أن ”الولايات المتحدة لا تعنيها التفاصيل الداخلية لعودة الديمقراطية البرلمانية في تونس، وترى أنه من الممكن أن تكون في صيغة عودة المجلس النيابي إلى العمل بعد تطهيره من الفاسدين وحل الأحزاب المعنية بشبهات التمويل الأجنبي، وفي طليعتها حركة النهضة التي تواجه دعوات لحلها أيضا“.

من جهته، ذكر المحلل السياسي هشام الحاجي أن ”الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى أن تكون عملية تصحيح المسار في تونس سلسلة، ويقع الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، بما لا يسمح لبعض القوى المعارضة للعملية بنشر الفوضى، وذلك للحفاظ على الاستقرار في المنطقة“.

وأكد الحاجي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن ”مصطلح العودة إلى الديمقراطية البرلمانية يحمل معاني متعددة، ويمكن أن يكون المقصود به العودة إلى البرلمان الراهن، أو البرلمان بعد تطهيره من الفاسدين، أو بعد صدور الأحكام النهائية المتعلقة بالتمويل الأجنبي، والتي تغير المشهد البرلماني جذريا“.

ورجح الحاجي أن يكون المقصود بالديمقراطية البرلمانية النظام السياسي الموصوف في تونس بـ“شبه البرلماني“، ومن ثم اتباع الآليات القانونية الكفيلة لتغييره، مضيفا أن ”كل الدول، ومهما كان شأنها فهي تحترم إرادة الشعوب“.

في المقابل رجح الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية بصدد ”ممارسة ضغوطات على الرئيس التونسي قيس سعيّد في اتجاه تعديل رؤيته لمرحلة ما بعد 25 يوليو/ تموز الماضي“، مضيفا أن ”الإدارة الأمريكية تدعم المرحلة الجديدة لكنها تريد التأثير في بعض تفاصيلها“.

وأضاف السعيدي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن ”الولايات المتحدة تبدو غير متحمسة في الظرف الراهن الذي تركز فيه الاهتمام على قضاياها الداخلية، وبمواجهة المد الصيني، إلى تفكيك تيارات الإسلام السياسي، لكنها تساند في المقابل تحجيم دورهم والإبقاء عليهم مكونا من مكونات المشهد العام“.

كما رأى السعيدي أن ”البيان الأمريكي كان أكثر دقة في التأكيد على تأييد الشعب التونسي، ما يعني تأييد الإدارة الأمريكية لكل سيناريوهات التغيير الممكنة طالما لم تمس المصالح الأمريكية، ولم تؤسس لنظام استبدادي“.