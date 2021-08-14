محللون تونسيون يرجحون تمديد فترة الإجراءات الاستثنائية

رجح محللون ومتابعون للشأن التونسي أن يمدّد الرئيس التونسي قيس سعيد في فترة الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها يوم 25 يوليو / تموز الماضي، ما يقلّص من فرضية إعادة عمل البرلمان التي تراهن عليها حركة ”النهضة“ وتطالب بها.

وبدأت أوساط سياسية وحقوقية تستقرئ مرحلة ما بعد مرور 30 يوما الخاصة بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد ولا سيما تعليق عمل البرلمان وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة، بعد تكرر نداءات من منظمات اجتماعية وحقوقية تطالب بضمانات للعودة إلى الوضع الطبيعي وعدم إطالة أمد المرحلة الاستثنائية.

غير أنه في غياب المحكمة الدستورية يبدو هامش التحرك والتصرف كبير بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي من المرجح أن يعلن تمديد العمل بتلك الإجراءات إلى أجل غير مسمى، وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 80 من الدستور، التي استند إليها سعيد في اتخاذ الإجراءات الاستثنائية، على أنه ”بعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس النواب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه“.

وعلّق أستاذ القانون الدستوري صغير الزكراوي بأنه ”في ظل غياب المحكمة الدستورية فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد غير ملزم بإنهاء فترة التدابير الاستثنائية خلال شهر، مضيفا أنّ ”لرئيس الدولة السلطة التقديرية لتحديد فترة العمل بالتدابير الاستثنائية والتي قد تستمر لأشهر“ وفق تقديره.

وأوضح الزكراوي في حديث لإذاعة ”موزاييك“ المحلية أن ”الشروط المنصوص عليه بالفصل 80 من الدستور والتي تضبط فترة التدابير الاستثنائية بشهر غير متوفرة في ظل غياب المحكمة الدستورية“ مشيرا إلى أن ”إمكانية تمديد الرئيس للإجراءات الاستثنائية هي مسألة شكلية لأنه من الناحية القانونية البحتة هو غير ملزم بأجل الشهر.

واعتبر الزكراوي أن ”إعلان رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة تمسكه بالدستور هو خطاب موجّه بالأساس إلى الخارج، مشددا على أنه ”اليوم ما يربطنا بالدستور هو خيط رفيع وهو رئيس الجمهورية فقط باعتباره رمز وحدة الدولة واستمراريتها وقد تحرر اليوم تماما من الدستور“ وفق تعبيره.

ومن جانبه قال الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل لـ ”إرم نيوز“ إنّ ”السيناريو الأكثر واقعية هو أن يعلن الرئيس التونسي تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى حين زوال موجبات اتخاذها“ مشيرا إلى أن سعيد بدأ جملة من الإجراءات التي تلت تعليق عمل البرلمان وبدأ بفتح ملفات تدين وزراء سابقين ونوابا بالضلوع في قضايا فساد والأمر يتطلب كثيرا من الوقت للبت فيها“.

وأكد العاقل أنّ ”من الصعب اليوم أن يعود المشهد السياسي إلى ما كان عليه قبل 25 يوليو / تموز الماضي، وهناك قناعة حتى لدى أغلبية نواب البرلمان بأنّ البرلمان انتهى ومن الصعب عودته إلى العمل بشكل عادي، حتى أنّ بعض الكتل عبرت عن استعداد نوابها للاستقالة أو اتخاذ أي خطوة في اتجاه حلّ البرلمان.

من جانبه،رأى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أنّ ”سعيد لا يزال يجد السند الشعبي الكامل لإجراءاته وحتى التمديد فيها سيجد مباركة من قطاعات واسعة من الشعب ومن القوى السياسية باستثناء حركة النهضة التي تراهن على عودة عمل البرلمان لإعادة التموقع في المشهد السياسي والتمسك بما تعتبره الشرعية الانتخابية.

وأضاف العبيدي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أنّ ”الإشكال الذي قد يواجهه سعيد عند الإعلان عن تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية هو الضغط الخارجي من دول وقوى ومنظمات ومؤسسات مالية ترتبط مصالح تونس المالية والاقتصادية بها، وهي مؤسسات لا تنظر بارتياح إلى دولة بلا برلمان“ وفق تعبيره.

وأوضح أنّ ”سعيد يدرك طبيعة هذه الضغوط وسيتصرف مع مسألة تمديد الإجراءات بشكل يراعي المطالب الشعبية وخارطة الطريق التي من المنتظر الإعلان عنها وايضا الحكومة الجديدة التي ينتظر إعلانها بين الحين والآخر، لتقديم رسائل طمأنة إلى الداخل والخارج بشأن عدم تأثير تمديد العمل بهذه الإجراءات على المسار الديمقراطي“ وفق تأكيده.