خلال استقباله وفدًا أمريكيًا.. سعيّد: لا قلق على قيم الحرية والعدالة في تونس

قالت الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك، إن الرئيس قيس سعيّد استقبل، اليوم الجمعة، وفدًا رسميًا أمريكيًا برئاسة مساعد مستشار الأمن القومي، الذي حمل رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن. مؤكدًا أنه ”لا قلق على قيم الحرية والعدالة في تونس“.

وأضافت الرئاسة أن سعيّد قال أثناء الاجتماع إن ”التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور، وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستشراء الفساد، والرشوة“.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذها سعيّد إقالة رئيس الحكومة، وتجميد عمل البرلمان، وانتزاع السلطة التنفيذية.

وحذّر الرئيس التونسي ”من محاولات البعض بث شائعات، وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس، مبينًا، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي“، وفقًا لبيان الرئاسة.

وشدد سعيّد خلال اللقاء على ”أنه تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله، ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها“. مؤكدًا أن ”تونس ستظل بلدًا معتدلًا ومنفتحًا ومتشبثًا بشراكاته الإستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين“.

من جانبه، أشار مساعد مستشار الأمن القومي جوناثان فاينر، إلى أن الرئيس الأمريكي يتابع تطور الأوضاع في بلادنا، وهو يكنّ كل الاحترام لتونس ورئيسها.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعلم حجم ونوعية التحديات التي تواجهها تونس، لا سيّما منها الاقتصادية والصحية. مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية متمسّكة بصداقتها الإستراتيجية مع تونس، وتدعم المسار الديمقراطي فيها، وتتطلّع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي.