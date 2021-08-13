مسؤول أمريكي يؤكد دعم بلاده لـ"الرئاسي الليبي" باتجاه تحقيق الاستقرار

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوي هود، اليوم الجمعة، دعم الولايات المتحدة، للمجلس الرئاسي الليبي نحو تحقيق الاستقرار من خلال الحفاظ على الأمن، وإجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب إتمام المصالحة الوطنية.

وأشار في اتصال هاتفي مع نائب المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إلى خصوصية العلاقات الأمريكية الليبية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، اليوم الجمعة.

وجدد المسؤول الأمريكي التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود المجلس الرئاسي باتجاه تحقيق الاستقرار، والمصالحة الوطنية، وتوحيد الجيش، والالتزام بموعد استحقاق الانتخابات، المقرر إجراؤها في الـ24 من شهر كانون الأول/ديسمبر المُقبل، كموعد نهائي رغم العوائق، وأن يتمكن الشعب من انتخاب من يمثله ويحكمه.

بدوره، عبر المسؤول الليبي عن شكر بلاده وتقديرها للموقف الأمريكي الداعم لعودة ليبيا لمكانها الطبيعي في المجتمع الدولي كدولة ديمقراطية مستقرة وفاعلة، تسهم في استقرار الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وفي مكافحة الإرهاب بمحيطها الإقليمي والقاري والدولي.

وجاء اتصال المسؤول الأمريكي، بعد يوم واحد من تحذير الخارجية الأمريكية من تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية تشكلها الجهات الأجنبية، التي تستغل الصراع في ليبيا.

وخصّت الخارجية الأمريكية بحسب ما نقلت وكالة ”بلومبيرغ“، روسيا بالذكر، معربة عن قلقها من تأثيرها المزعزع للاستقرار، كما أكدت ضرورة أن يختار الشعب الليبي قادته.

وقالت الوكالة، كان من المفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية الليبية العام الجاري، علامة رئيسية على عودة الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا إلى الاستقرار بعد سنوات من الحرب الأهلية، مشيرة إلى أن المنافسة الانتخابية تسير على خط رفيع بين استعادة الاستقرار وإعادة إشعال العنف.

ويوم الثلاثاء الماضي، التقى المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في العاصمة المصرية القاهرة كلا من قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كلا على حدة.

وبحث المبعوث الأمريكي نورلاند مع عقيلة صالح آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، ومتابعة آليات الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد، كما بحث مع حفتر الانتخابات، وأبدى ترحيبه بقرار فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت.