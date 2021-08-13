بالتزامن مع عيد المرأة التونسية.. ما مصير قانون المساواة في الميراث؟ (فيديو إرم)

تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة وسط جدل متجدد حول مصير مشروع قانون المساواة في الميراث، الذي طرحه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، فيما لا تزال التساؤلات والتكهنات تحوم حول مصيره، لا سيما في ظل غموض موقف الرئيس التونسي قيس سعيد بشأنه.

ولا تزال المواقف متباينة بشأن مشروع القانون الذي لم يبد الرئيس التونسي قيس سعيد تحمّسا لاستكمال المضي في مناقشته والمصادقة عليه، مما اعتبره البعض موقفا نهائيا للتخلي عن القانون، فيما ترى فئة أخرى لا سيما من الناشطات في المجال النسوي أنّ الأمل لا يزال مفتوحا لإحياء مشروع القانون وتحقيق مبدأ المساواة التامة بين المرأة والرجل.

وتعتبر ناشطات نسويات أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد يبدي احتراما خاصّا لحقوق المرأة، لكنّه يعتبر أنّ العدالة في حقوقها مع الرجل أهم من المساواة، بينما لا يبدو الأمر محسوما حول إمكانية تراجعه في موقفه الرافض لسن قانون يحقق المساواة في الميراث.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد من بين المعارضين لمبادرة المساواة في الميراث التي اقترحها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في 13 آب/أغسطس من عام 2018، بمناسبة العيد الوطني للمرأة.

وتعلق الناشطة الحقوقية ألفة العبيدي بأن نظرة الرئيس التونسي للمسألة مختلفة، وهو يعتقد أن المساواة في الحقوق و الواجبات موجودة، والعلاقة بينهما هي علاقة تكامل.

ورجّحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي أن يغير الرئيس التونسي موقفه من المساواة في الميراث، واعتبرت أن المواقف السابقة التي عبّر عنها في الخصوص ليست قطعية، وفي المقابل استبعدت الناشطة الحقوقية نسرين الجواني أن يتراجع الرئيس التونسي في موقفه الرافض لسن قانون للمساواة بين الجنسين في الميراث، واستدلت في حكمها بتمسك قيس سعيّد بالتشريع الإسلامي مصدرا من مصادر القانون وإلى اعتقاده بأن مثل هذه المبادرات مخالفة للنص القرآني.

وتجمع الناشطات النسويات على أنّ تعاطي الرئيس التونسي قيس سعيد مع حقوق المرأة، منذ وصوله إلى الرئاسة في عام 2019، كان إيجابيا، في انتظار مزيد من تدعيم المكتسبات التي تحققت للمرأة التونسية.

وتؤكد رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي أنها لم تلمس خلال كل اللقاءات التي جمعتها برئيس الدولة أنه مناهض لحقوق النساء، مضيفة أنه يحمل تصورا واسعا لفكرة العدالة، وحريص على التذكير بقيمة المرأة والنساء الشهيرات في التاريخ التونسي.

وقالت الناشطة في المجتمع المدني هند بلحاج إنّ انزعاج الرئيس التونسي من خلو التعديل الوزاري الذي حاول تمريره رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي يؤكد أن الرئيس التونسي حقوقي ويحترم حقوق المرأة.

وقالت الناشطة الحقوقية نسرين جواني في السياق، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد محاط بمجموعة من النساء في رئاسة الجمهورية، وسبق له أن زكّى نساء لتولي مناصب وزارية، لافتة إلى أن وجود المرأة في مواقع القرار لا يزال ضعيفا ودون المأمول.

وتترقب الناشطات النسويات في تونس من الرئيس التونسي تدعيم مكاسب المرأة، عبر قرارات يتخذها في هذا الصدد.

وبخصوص الانتظارات، اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجربي أن قيس سعيّد مقتنع بحاجة المرأة إلى عدالة وإنصاف في عدد من المظالم التي تتعرض لها، وهذا يقتضي إصدار قرارات ومراسيم.

واعتبرت الناشطة الحقوقية نسرين الجواني أن أغلب التصورات التي عبّر عنها الرئيس التونسي تعلّقت بمكافحة الفساد والاهتمام بفئة الشباب؛ ما يقتضي وجود قرارات قوية وجريئة لفائدة المرأة التونسية راهنا.

وترى الناشطة الحقوقية ألفة العبيدي، أنه من الوارد جدا أن يعنى الرئيس التونسي بالحقوق المادية للمرأة في القرارات المحتمل اتخاذها، مضيفة أن المرأة هي عماد الأسرة وتحتاج الكثير من الرعاية، بينما تقر الناشطة في المجتمع المدني هند بلحاج بأن المرأة التونسية قادرة بمفردها على تغيير مجريات التاريخ والتصدي لكل مظاهر الردّة على حقوقها في حال حدوثها.