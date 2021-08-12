لابيد: اتفقنا مع المغرب على تبادل فتح سفارتين خلال شهرين

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه تم الاتفاق بين وزارته ونظيرتها المغربية، على رفع درجة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى تبادل فتح سفارتين في غضون شهرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده لابيد في الدار البيضاء، الخميس، بعد اختتام زيارته للمغرب.

وقال لابيد إن ”هناك اتفاقا على اتخاذ خطوات عملية من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.. لقد قررنا رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع المملكة وتحويل مكتبي الاتصال إلى سفارتين في غضون شهرين“.

وأضاف أن ”التعاون بين إسرائيل والمغرب سيرتقي إلى مستويات أعلى من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية“.

ودشّن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الخميس، الممثلية الدبلوماسية لبلاده بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن مراسم احتفال رسمية.

وكان لابيد قد وصل الأربعاء، إلى مطار الرباط – سلا، في أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى المغرب، منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين، أواخر العام الماضي.

وفي السياق، سلم لابيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رسالة موجهة من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعاه فيها إلى زيارة إسرائيل، قريبا.

وجاء في الرسالة: ”نيابة عن شعب ودولة إسرائيل، يشرفني أن أقدم لكم التهاني بمناسبة عيد العرش، وأرحب بمقابلتك في المستقبل القريب“. وفقا لقناة i24 الإسرائيلية.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي في رسالته: ”اسمحوا لي أن أعرب عن خالص تقديري لقرار الملك بإقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية كاملة بين المغرب وإسرائيل“.

وتابع: ”نحن ملتزمون بتعميق علاقاتنا ونأمل أن تتوسع وتزدهر مع مرور الوقت، فنحن نشترك في علاقة طويلة وتاريخية، وأنا أقدر التزام العائلة المالكة بضمان سلامة وأمن اليهود في المغرب على مر السنين“.

وأكمل الرئيس الإسرائيلي: ”نأمل في مواصلة الجهود لتعزيز وتوسيع هذا التعاون خلال السنوات القادمة بما يعود بالفائدة على بلدينا“.