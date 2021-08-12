سعيد: شبكات الفساد بتونس أصبحت "أعقد" من شبكات تصريف المياه

وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، شبكات الفساد في بلده، بأنه صارت ”أعقد“ من شبكات تصريف المياه.

وقال الرئيس سعيّد، خلال اجتماع للجنة مجابهة الكوارث، مساء الخميس، إن ”الخطر الداهم“ الذي دفعه إلى اتخاذه إجراءات استثنائية ”صار واقعا يوميا“.

وأضاف أنه ”أراد توجيه رسالة إلى الشعب التونسي، مفادها أن المؤسسات العمومية تعمل بالرغم من استمرار الخطر، الذي لم يعد داهما ولكنه صار واقعا يوميا من خلال العديد من الأحداث، من بينها الحرائق المفتعلة“.

وتابع: ”هناك حرائق مفتعلة، وكما قلتها أمس (الأربعاء)، من يشغل النيران سيحترق بألسنتها، وسنعمل دون هوادة على أن يعود الماء إلى كل التونسيين والتونسيات في كل المناطق، وأقول للمواطنين الصادقين الثابتين صبرا قليلا ولا عودة إلى الوراء إطلاقا“.

وتابع أن ”شبكات الفساد في تونس صارت أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه.. هناك شخص -لم يذكر هويته-قطع الماء عن السكان وقال للأهالي اذهبوا لرئيس الجمهورية كي يعيد إليكم مياه الشرب“.

وقال في السياق: ”هناك جرائم ارتكبت في السدود التي لم تعد سدودا بل صارت ترابا، حيث تم إهمالها لسنوات طويلة حتى يتمكن البعض من بيع الماء المعدني“.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، نشرته في حسابها الرسمي على موقع ”فيسبوك“، فإن رئيس الدولة ”وجه تعليمات لكل الجهات المختصة في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية، بتحمل المسؤولية كاملة، وتطبيق القانون على كل من يشارك في افتعال الحرائق ويساهم في التنكيل بالشعب“، بحسب البيان.

كما دعا الرئيس التونسي إلى ”تكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات لاستشعار الكوارث والتصدي لها، مشددا على ضرورة الاستعداد الجيد لموسم الأمطار والفيضانات، والتحرك بصفة استباقية عبر الإسراع بالتدخل على مستوى السدود ومجاري الأودية وشبكات التطهير“.

كما اطلع الرئيس التونسي قيس سعيد، على ”المنظومة المعتمدة لحماية الثروة الزراعية والغابية والاحتياطات والترتيبات التي تم اتخاذها لمواجهة موجة الحرائق التي تشهدها بعض المناطق والتي شهدت هذه السنة، ارتفاعا ملحوظا وتسببت في تضاعف المساحات المتضررة“، وفق البيان ذاته.