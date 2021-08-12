الجزائر.. اعتقال 22 شخصا يشتبه بضلوعهم في إضرام الحرائق

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يوم الخميس، أن سلطات بلده اعتقلت 22 شخصا يشتبه في ضلوعهم في إضرام مجموعة من أشد حرائق الغابات تدميرا في تاريخ البلاد، ووصف تلك الحرائق بأنها كارثة.

وتستعر عشرات من حرائق الغابات في مناطق جبلية بالجزائر منذ يوم الإثنين الماضي، وتضررت تيزي وزو بشكل خاص وهي الإقليم الرئيسي في منطقة القبائل شرق العاصمة.

وأودت الحرائق الشديدة، بحياة 65 شخصا.

وقال تبون في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء، إن بعض الحرائق ”تسبب فيها ربما ارتفاع درجات الحرارة جدا بالبحر الأبيض المتوسط بصفة عامة، لكن أغلبها تسببت فيها أياد إجرامية“.

وأضاف: ”22 شخصا مشتبه فيهم يوجدون حاليا في قبضة العدالة، من بينهم 11 في ولاية تيزي وزو، وأربعة في عنابة والباقي في ولايات المدية وجيجل وعين الدفلى“.

ومن بين الذين لقوا مصرعهم، 28 عسكريا على الأقل، إذ نشرت الجزائر الجيش للمساعدة في جهود احتواء الحرائق مع فرق الإطفاء.

وقال الرئيس بعد أن وصف الأمر بالكارثة: ”إيماننا بالوطن وقوتنا وعزيمتنا لن تنهار“، وأشاد بإرسال المحافظات والأقاليم الأخرى مساعدات للمناطق المتضررة شملت الغذاء والدواء والتبرعات ومواد أخرى.

وأضاف: ”نوصي بعضنا البعض بالوحدة الوطنية، فهي البداية وهي النهاية“.

وإضافة للاستعانة بالجنود على الأرض، استخدم الجيش ست طائرات هليكوبتر لإخماد النيران بمساندة من طائرتي إطفاء مستأجرتين من الاتحاد الأوروبي بدأتا العمل منذ صباح يوم الخميس.

وقال تبون إن الحكومة ستتسلم طائرتين إضافيتين من إسبانيا يوم الجمعة وثالثة من سويسرا خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وجاءت تصريحات تبون، في وقت لا تزال فيه حادثة قتل الشاب جمال بن إسماعيل وحرق جثته في محافظة تيزي وزو الجزائرية، تثير صدمة وجدلا واسعا في الأوساط الجزائرية، بعد ثبوت براءته من تهمة إضرام النار في الغابات كما أشيع سابقا.

وتداول نشطاء جزائريون على فيسبوك، مقاطع فيديو تُظهر عددا كبيرا من المواطنين وهم يقومون بحرق شخص اشتبهوا في قيامه بإضرام النيران بالغابات.

وأعلنت النيابة العامة، يوم الخميس، عن فتح تحقيق بظروف وملابسات مقتل الشاب جمال بن إسماعيل في تيزي وزو.

ومع انتشار الفيديو، أكد مواطنون من مدينة مليانة بمحافظة المدية، غربي العاصمة الجزائر، أن الشاب الذي تم إحراقه هو ابن مدينتهم، وأنه فنان موسيقي يدعى جمال بن إسماعيل، تنقل إلى المنطقة المتضررة، لتقديم المساعدة للأهالي في إخماد النار، محملا بالعتاد والأموال، كما تم تداول تصريحات له وهو يدعو الناس إلى التحلي بالقوة والشجاعة والالتحاق بمنطقة تيزي وزو لتقديم المساعدة في إطفاء الحرائق.