العاهل المغربي يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حرائق الغابات

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بضحايا الحرائق التي اجتاحت ولايات شمال البلاد، وتسببت بوفاة 69 شخصا، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقال العاهل المغربي في برقية التعزية: ”تلقيت ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ الحرائق المهولة التي اجتاحت غابات بعض الولايات شمال الجزائر الشقيقة، مخلفة العديد من الضحايا“.

وعبر عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، باسمه الخاص واسم الشعب المغربي معلنا عن ”التضامن المطلق مع الجزائر الشقيقة في هذا الظرف العصيب“.

وأضاف: ”وإذ أشاطركم والأسر المكلومة مشاعر الحزن في هذا الرزء الفادح، لأسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، ويجنبكم وشعبكم الشقيق كل مكروه“.

وأعرب المغرب يوم الأربعاء، عن الاستعداد لمساعدة الجزائر بمكافحة حرائق الغابات التي تجتاح مناطق عدة.

وأفادت وزارة الخارجية المغربية، أنه بناء على تعليمات الملك محمد السادس، تمت تعبئة طائرتين من طراز كنادير للمشاركة في هذه العملية، التي ستنطلق ”بمجرد الحصول على موافقة السلطات الجزائرية“.

وقبل يومين أكد الرئيس الجزائري أنه ”تم تجنيد كل الوسائل المتاحة، ماديا وبشريا، للتصدي لهذه الحرائق، التي تمس بضع محافظات، ريثما نتغلب نهائيا على هذه الكارثة” مضيفا أنه ”ستنطلق الدولة فورا في إحصاء الخسائر وتعويض المتضررين”.

وإلى جانب الضحايا، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى وقوع ”خسائر مادية هائلة، إلى جانب الخسائر في الغطاء النباتي والحيوانات والأشجار المثمرة، خاصة أشجار الزيتون منها“.

وكانت صحيفة ”النهار“ الجزائرية قد قالت إن الحرائق اندلعت في مناطق الغابات، فيما وصل عدد الحرائق التي تم تسجيلها بواسطة مصالح الحماية المدنية إلى 31 حريقا‫ في الغابات بـ14 محافظة، أهمها في جيجل، والبويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية، وجميعها في شرق البلاد.

من جانبه، قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود إن اندلاع عشرات الحرائق في وقت واحد يؤكد أن وراءها ”يدا إجرامية“، وفق تعبيره، مضيفا أنّ ”المصالح الأمنية ستقوم بالتحقيقات اللازمة“.

واضطرت السلطات الجزائرية إلى تحويل مدارس وفنادق وقاعات أفراح ومؤسسات شباب، لمراكز إيواء لعدد من السكان الذين تم إجلاؤهم، بعد أن داهمت النيران منازلهم، فيما تحولت بعض المنازل إلى رماد.