الرئيس التونسي يتوعد مدبري حرائق الغابات

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، تحذيرًا شديد اللهجة إلى من قال إنهم ”يتعمدون إحراق الغابات والتنكيل بالتونسيين“، مؤكدًا أن القوات الأمنية والعسكرية ستتصدى لهم، وسيتم التعاطي معهم بالقانون.

وقال سعيد خلال اجتماع للجنة مجابهة الكوارث، بحضور المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي وقيادات أمنية عليا، إن ”التونسيين يواجهون وضعًا صعبًا مع تواصل جائحة كورونا، ونشوب الحرائق في مناطق عدة، وإن بعض الحرائق مفتعلة وترتقي إلى مرتبة الجريمة“.

وأضاف أن ”البعض يريد إحراق الغابات والحقول، وستتصدى لهم قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية، لأنهم يريدون التنكيل بالشعب، وليعلموا مرة أخرى أنهم سيحترقون بألسنة النار التي يشعلونها“.

وجدد الرئيس التونسي تأكيده على أن ”لا عودة إلى الوراء إطلاقًا، وقد عاهدت الله والشعب على أن أمضي قدمًا إلى الأمام، ولا عودة إلى الوراء“.

وأكد أن ”المرافق العامة للدولة تعمل بالرغم من الخطر الذي لم يعد داهمًا، بل أمرًا واقعيًا يوميًا نراه في كل مكان“، في إشارة إلى اتخاذه إجراءات استثنائية بالاستناد إلى الفصل 80 من الدستور، الذي ينص على اتخاذ مثل تلك الإجراءات في حال ”الخطر الداهم“.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية نشرته على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ إن الرئيس ”اطلع على المنظومة المعتمدة لحماية الثروة الفلاحية والغابية والاحتياطات والترتيبات التي تم اتخاذها لمواجهة موجة الحرائق التي تشهدها بعض المناطق بالبلاد، والتي شهدت هذه السنة ارتفاعًا ملحوظًا وتسببت في تضاعف المساحات المتضررة“.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية ”أسدى تعليماته بضرورة تكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات وطائرات الإطفاء، فضلًا عن مزيد من اليقظة وتعزيز تكوين الإطارات والأعوان لاستشعار الكوارث والتصدي لها“.

وتوجه سعيد بالشكر لكل الهياكل الوطنية المتدخلة في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية على حسها الوطني وجهودها الكبيرة، ونبّه إلى أنه ”سيقع تحميل المسؤولية كاملة وتطبيق القانون على كل من يشارك في افتعال الحرائق ويساهم في التنكيل بالشعب“، وفق البيان.

أعلن سعيد إعفاء محافظ بنزرت (شمال تونس)، محمد قويدر، من مهامه، وتعيين سمير عبدلاوي خلفًا له في المحافظة التي تشهد منذ ثلاثة أيام سلسلة حرائق طالت مئات الهكتارات من الأراضي والغابات.

وأكد الرئيس التونسي في الاجتماع ”ضرورة الاستعداد الجيد لموسم الأمطار والفيضانات“، ودعا في هذا الإطار إلى التحرك بصفة استباقية عبر الإسراع بالتدخل على مستوى تجهيز السدود ومجاري الأودية وشبكات التطهير، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.