الرئيس الإسرائيلي يدعو العاهل المغربي للقاء "قريبا"

وجّه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، دعوة للعاهل المغربي الملك محمد السادس للقاء قريبا.

جاء ذلك في رسالة سلّمها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إلى نظيره المغربي ناصر بوريطة.

ووصل لابيد، أمس الأربعاء، إلى الرباط في أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى المغرب، منذ تطبيع علاقات البلدين أواخر العام الماضي.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية: ”جلالة الملك، نيابة عن شعب ودولة إسرائيل، يشرفني أن أقدم لكم التهاني بمناسبة عيد العرش“.

وأضاف: ”اسمحوا لي أن أعرب عن خالص تقديري لقراركم بإقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية كاملة بين المغرب وإسرائيل“، مضيفا: ”نحن ملتزمون بتعميق قوة علاقاتنا ونأمل أن تتوسع وتزدهر بمرور الوقت“.

وتابع هرتسوغ: ”تشترك دولتانا في علاقة طويلة وتاريخية، وأنا أقدر التزام العائلة المالكة بضمان سلامة وأمن اليهود في بلدك على مر السنين“، معتبرا أن ”هذا الالتزام المتعدد الأجيال، والذي بدأ مع أسلافك، هو رمز عزيز على التضامن“.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن تقديره لـ“التعاون الواسع والناجح بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل في العديد من المجالات، بما في ذلك الدبلوماسية والأمن والشؤون الاقتصادية والثقافة والسياحة والطب والزراعة“.

واستطرد هرتسوغ: ”نأمل مواصلة الجهود لتعزيز وتوسيع هذا التعاون خلال السنوات القادمة بما يعود بالفائدة على بلدينا“.

وتابع الرئيس الإسرائيلي: ”جلالة الملك، أرحب بفرصة مقابلتك في المستقبل القريب“.

ودشّن لابيد، اليوم الخميس، الممثلية الدبلوماسية لبلاده بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن مراسم احتفال رسمية.

وعقب التدشين، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أنه اتفق مع نظيره المغربي على الارتقاء بالعلاقات وفتح سفارتين في المغرب وإسرائيل في غضون شهرين.

وأفادت قناة ”إي 24 نيوز“ الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يكون ذلك في أكتوبر/ تشرين الأول، أو نوفمبر/نشرين الثاني من العام الجاري، بحسب حالة ”كورونا“.

ووقّع وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره المغربي، أمس الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط، مذكرة تفاهم ”لإحداث آليات للتشاور السياسي“، واتفاقيتين تتعلقان بالتعاون في مجال الثقافة والرياضة والشباب، والخدمات الجوية.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن هذه الاتفاقات ”ستجلب فرصا مبتكرة وواعدة تعود بالنفع على البلدين، وكذلك على الأجيال القادمة“.