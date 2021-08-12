صدمة في الجزائر بعد قتل شاب بريء بتهمة إحراق الغابات

لا تزال حادثة قتل الشاب جمال بن إسماعيل وحرق جثته في محافظة تيزي وزو الجزائرية، تثير صدمة وجدلا واسعا في الأوساط الجزائرية؛ بعد ثبوت براءته من تهمة إضرام النار في الغابات كما أشيع سابقا.

وتداول نشطاء جزائريون على ”فيسبوك“، مقاطع فيديو تُظهر عددا كبيرا من المواطنين وهم يقومون بحرق شخص اشتبهوا في قيامه بإضرام النيران بالغابات، التي أدت إلى مقتل نحو 70 شخصا، بينهم 25 عسكريا في الجزائر.

وأعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق بظروف وملابسات مقتل الشاب جمال بن إسماعيل في تيزي وزو؛ بشبهة إضرامه النار في غابة بالمنطقة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن ”مجموعة من المواطنين ألقت القبض، أمس الأربعاء، على ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة؛ إثر شكوك راودتهم بتورطهم في حرائق الغابات بمنطقة ناث إيراثن“.

وأضاف البيان، أنه وبعد الاعتداء عليهم بالضرب تدخلت مصالح الشرطة لإنقاذهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة، غير أن المجموعة نفسها واصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف، وتمكنوا من إخراج أحد الثلاثة وسحبه خارج مقر الشرطة إلى ساحة المدينة، والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده؛ ما أدى إلى وفاته، مشيرا إلى تعرض عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية وإنقاذه إلى إصابات متفاوتة الخطورة.

وأكدت مصادر أمنية جزائرية، في وقت سابق، أنّ الشاب قتل ظلما.

ومع انتشار الفيديو، أكد مواطنون من مدينة مليانة بمحافظة المدية (80 كم غرب العاصمة الجزائر) أن الشاب الذي تم إحراقه هو ابن مدينتهم، وأنه فنان موسيقي يدعى جمال بن إسماعيل، تنقل إلى المنطقة المتضررة، لتقديم المساعدة للأهالي في إخماد النار، محمّلا بالعتاد والأموال، كما تم تداول تصريحات له وهو يدعو الناس إلى التحلي بالقوة والشجاعة والالتحاق بمنطقة تيزي وزو لتقديم المساعدة في إطفاء الحرائق.

وبحسب موقع ”الجزائر 1“ الإخباري، فإن ”أعيان منطقة القبائل وممثلي قرى ناث إيراثن سيتوجهون إلى مليانة، غدا الجمعة؛ لتقديم الاعتذار والتعازي نيابة عن المنطقة لأسرة الشاب المتوفى“.

وقال والد الشاب، في مقطع فيديو تم تداوله على منصات إعلامية وصفحات للتواصل الاجتماعي، إنّ ”أهل القبائل إخوتنا وأهلنا ونحن لا نبحث عن الفتنة ونرجو الصبر لكل الجزائريين“. وأضاف الأب الذي كان يتحدث متماسكا ”هذا أخوكم مات شهيدا“.

وأثارت الحادثة تعاطفا واسعا مع الضحية وأسرته، وسط دعوات إلى اعتقال ومحاسبة المعتدين، وعلق نشطاء على ”فيسبوك“ بأن المشهد الذي تم تداوله والذي وثق لعملية سحل الشاب وقتله ثم التنكيل بجثته، ”مروّع جدا“. وقال الإعلامي قادة بن عمار إن المشهد ”يكرس لهمجية فاقت التصورات، ولتوحش أظهر نفسه أمام الجميع وبلا ستار، ويكرس أيضا لغياب الدولة“.

وأضاف في تدوينة له، أنه ”يجب وقف القتلة ومعاونيهم ومحاسبتهم فورا قبل توسع رقعة الغضب مثل نيران اللهب، وحتى لا يتم التأسيس لثقافة العقاب العشوائي والانتقام لمجرد الشك“، وفق تعبيره.

من جانبه، قال الناشط حمزة لبيض إن ”حرق شخص حيّا والتقاط سيلفي جماعي معه هو سلوك غير بشري وغير حيواني أيضا“، مضيفا أن ما حدث ”تهتز له الجبال والأرض والسماوات“، متسائلا: ”لماذا لم يظهر عقلاء تيزي وزو ليمنعوا ما حدث ويظهروا الآن ليطلبوا العفو؟“، مؤكدا أنه ”يجب محاسبة كل الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو والزج بهم مدى الحياة في السجن كأقل تقدير لغياب القصاص، وإلا فستكون هناك فتنة كبيرة“.

وفي الجهة المقابلة، شهدت منطقة مليانة احتجاجات عارمة للتنديد بهذه الحادثة، حيث طلب الأهالي من السلطات التدخل لاعتقال المتورطين فيها ومحاسبتهم.