ليبيا.. تصفية قيادي بارز في ميليشيات "المحجوب"

قال مصدر أمني في بلدية جنزور كبرى ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، إن دورية أمنية عثرت على جثة تعود لأحد قيادات الجماعات المسلحة بعد أن تمت تصفيته ووضعه داخل سيارته بالقرب من قرية جنزور السياحية.

وأشار محمد الداهش، وهو ضابط في أمن قرية جنزور السياحية، إلى أن الدورية الأمنية وصلها بلاغ من أحد المواطنين بوجود سيارة توجد عليها آثار دماء، ليتم الانتقال بعدها إلى مكان الواقعة ومعاينة السيارة، حيث وُجدت داخلها جثة لأحد الأشخاص أُطلقت عليها أعيرة نارية.

وأضاف الداهش في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ أن الجثة تعود للقائد الميداني طارق محمود قلية المعروف بلقب ”الوزة“، مبينًا أنه من سكان مدينة العجيلات، وهو من عناصر القيادة عناصر في ميليشيات ”المحجوب“، وهي مجموعة مسلحة موالية لتركيا في العاصمة الليبية طرابلس.

كما أشار المصدر إلى أن المعاينة الأولية أوضحت أن تصفية ”الوزة“ تمت من مسافة قريبة وبأعيرة نارية عدة في الصدر، أحدها في الرأس، حيث وُضع بعد مقتله داخل سيارته، وتمت قيادتها إلى المكان الذي وجدت به فيما بعد، بالقرب من أكاديمية الدراسات البحرية في منطقة صياد بضاحية جنزور، فجر اليوم الخميس.

وأضاف المصدر الأمني أن ذوي القتيل أكدوا أنه كان، أمس الأربعاء، مع رفاقه في قرية جنزور السياحية، وبعدها انقطع الاتصال معه في وقت متأخر من الليل بعد خروجه من القرية.

تجدر الإشارة إلى أن ”قلية“ سبق أن تم إلقاء القبض عليه من قِبل عناصر تابعة لميليشيات الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة في العام 2016 بتهم تتعلق بالخطف والحرابة، غير أنه تم الإفراج عنه بعد تدخل شخصيات قيادية عدة في ميليشيات طرابلس.

وتأتي عملية قتل القيادي ”قلية“ ضمن سلسلة التصفيات التي تقوم بها ميليشيات غرب ليبيا، في عمليات متبادلة فيما بينها، وذلك في إطار الصراع المحتدم على النفوذ والإمكانيات في مدن غرب ليبيا.

وشهد محيط العاصمة الليبية تصاعد عمليات التصفية في مناطق الساحل الغربي، خاصة في: العجيلات، والزاوية، وضواحي طرابلس، مع التوتر الذي تشهده مدينة مصراتة بين المجموعات المسلحة المتناحرة التابعة للمجلس الرئاسي، والدفاع، والداخلية، في الحكومة الليبية.