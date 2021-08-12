"النهضة" التونسية تتعهد بالتعاون لإجراء انتخابات مبكرة

أكّدت حركة النهضة في بيان لها، اليوم الخميس، أنّها ستسهم بإيجابية في تحسين أداء البرلمان التونسي وضبط أولوياته، والتعاون للذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وشددت الحركة على أنّها لن تتأخر في دعم أي توجهات لتنفيذ القانون على الجميع دون استثناء، وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد“، بحسب البيان.

وأضافت حركة النهضة، أنّها ”ستكون مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمان للشعب صاحب السيادة“.

وقلّلت الحركة في البيان، من مسؤوليتها في الأزمة الحاصلة، واعتبرت أنّ ”غياب منجزات تنموية ترتقى إلى مستوى توقعات الشعب وطموحاتهم، خلّف حالة غضب مشروع لدى العديد من الفئات، وفي مقدمتهم الشباب“، مضيفة، أنّ ”حركة النهضة فهمت رسالة الشعب وستعلن نقدها الذاتي، كما سبق أن تنازلت عن الحكم سابقا“.

وبخصوص وضعها الداخلي، أعلنت حركة النهضة تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية، يترأسها البرلماني محمد القوماني، وهي لجنة مؤقتة، سوف تبحث عن حلول وتفاهمات، مضيفة، أنها ستولي أهمية أكبر للإعداد لمؤتمرها الوطني الـ 11 الذي تحرص أن يكون قريبا، من أجل مراجعات عميقة في الخيارات والتموقع والهيكلة والتجديد الجذري.

واعتبرت حركة النهضة بحسب البيان، القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، بأنها كسرت الحلقة المغلقة للأزمة بحثا عن الحلول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور.

ويأتي موقف حركة النهضة بالتعهد بتسهيل الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، بعد تمسك قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الحزب راشد الغنوشي، بتوصيف الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، بـ“الانقلاب“ على الدستور والثورة.

ويرى مراقبون، أن حركة النهضة فشلت في قلب المعادلة في الشارع، ولم يحظ موقفها بأي تأييد دولي، فاختارت مسايرة الوضع؛ للخروج بأقل الحسائر الممكنة.