في أول زيارة للمغرب.. وزير خارجية إسرائيل يفتتح ممثلية لبلاده في الرباط

دشّن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الخميس، الممثلية الدبلوماسية لبلاده بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن مراسم احتفال رسمية.

ووصل لابيد، أمس الأربعاء، إلى مطار الرباط – سلا، في أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى المغرب، منذ تطبيع علاقات البلدين، أواخر العام الماضي.

نعيش لحظات تاريخية :إزاحة الستار عن مكتب الممثلية الإسرائيلي في الرباط.

قام وزير الخارجية @yairlapid يائير لبيد بتدشين المكتب في الرباط صباح اليوم تحت رعاية نائب وزير الخارجية المغربي محسن جزولي pic.twitter.com/S9KCLs2aIu — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 12, 2021

وغرّد حساب ”إسرائيل بالعربية“، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر ”تويتر“، بالقول ”إنها لحظة تاريخية.. إسرائيل والمغرب على طريق السلام والبناء“.

وأقام البلدان علاقات دبلوماسية، من خلال مكتبي اتصال في الرباط وتل أبيب، عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين العام 1993.

لكن المغرب قطع هذه العلاقات رسميًا، بعد الانتفاضة الفلسطينية العام 2000.

ويزور لابيد رفقة وفد إسرائيلي، في وقت لاحق من يوم الخميس، كنيس ”بيت إيل“، في مدينة الدار البيضاء.

ووقّع وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره المغربي ناصر بوريطة، يوم الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط، مذكرة تفاهم ”لإحداث آليات للتشاور السياسي“، واتفاقيتين تتعلقان بالتعاون في مجال الثقافة والرياضة والشباب، والخدمات الجوية.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، أن هذه الاتفاقات ”ستجلب فرصا مبتكرة وواعدة تعود بالنفع على البلدين، وكذلك على الأجيال القادمة“.

واجتمع لابيد أيضا، مع وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح العلوي، وبحث معها أهمية التعاون المشترك في مجال السياحة ومجالات أخرى، وسبل تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب وتعميقها.

ويراهن المغرب على الإسرائيليين من أصول مغربية، الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون إسرائيلي، ويطمح إلى استقطاب 200 ألف زائر إسرائيلي بحلول 2022.

وانطلقت رحلات تجارية مباشرة بين البلدين ابتداء من 25 تموز/يوليو، بعدما ظل السياح الإسرائيليون ومعظمهم من أصول مغربية يزورون المغرب عبر رحلات جوية غير مباشرة.

ويضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا، تبلغ نحو ثلاثة آلاف شخص، فيما يعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

إشادة أمريكية

بدوره، رحّب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بزيارة لابيد إلى المغرب.

واعتبر بلينكن، في بيان، يوم الأربعاء، أن ”هذه الزيارة، تكتسب أهمية بالنسبة لإسرائيل، والمغرب والمنطقة بشكل عام“.

وأعرب عن التزام بلاده بالعمل مع المغرب وإسرائيل من أجل ”مستقبل أكثر سلاما، وأمنا وازدهارا“ في منطقة الشرق الأوسط.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اتفقت إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، في إطار اتفاق رعته الولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم الوفد المرافق للوزير الإسرئيلي، كلا من وزير الرفاه الاجتماعي مئير كوهين، ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية رام بن براك، وفق ما قالت الإذاعة الإسرائيلية ”كان“ بالعربية.