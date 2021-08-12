ليبيا.. مجلس بلدي "سواني بني آدم" يعلق أعماله بعد اعتداءات مسلحة

علق المجلس البلدي ”سواني بن آدم“ أحد ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، العمل في مختلف إداراته وكامل المكاتب والقطاعات داخل البلدية، إثر ”اعتداءات مسلحة“.

وكان المجلس البلدي سواني بن آدم، أعلن ”تعرض عمال شركة النظافة الجفارة والسواني، لاعتداء من قبل أحد التشكيلات المسلحة وحجز حريتهم عندما كانوا يقومون بعملهم المعتاد“.

وأشار المجلس البلدي سواني بن آدم، في بيان مصور بثه عبر صفحته على فيسبوك، إلى أن ”الاعتداءات تتكرر بشكل دائم على موظفي المصالح الحكومية وكذلك المجلس البلدي“.

وأضاف البيان أن ”المجلس يعلق العمل بكافة الدوائر الرسمية في البلدية، لحين توفر الأمن للموظفين والعاملين بهذه المصالح“، محملا وزيرا الدفاع والداخلية بالحكومة الليبية مسؤولية ما يحدث.

وتشهد مناطق في غرب ليبيا، تدهورا أمنيا، إذ شهدت مدينة الزاوية عدة اشتباكات خلال هذا الأسبوع بين عدة تشكيلات مسلحة في منطقة ”البرناوي“ استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة وقواذف الأربي جي، مما أسفر عن سقوط ضحايا وأضرار في ممتلكات خاصة.

وبحسب مصادر أمنية فإن مدينة مصراتة، تشهد أيضا اضطرابات بين عناصر مسلحة عادت بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، بعد أن كانت ترابط في منطقة ”بوقرين“ غربي سرت، وفي محاور طرابلس.

وقالت المصادر ذاتها إن ”هؤلاء العائدين زادوا من الأزمة الأمنية المستمرة في المدينة منذ سنوات، وسط اشتباكات تدور بينهم لأقل أسباب، وتستخدم فيها أسلحة متوسطة وثقيلة“.

يذكر أن معارك شرسة نشبت منذ عدة أيام بين ميليشيات الزاوية ومليشيات ورشفانة، بعدما أقدمت الأولى على تفجير محل للمواد الغذائية في منطقة ”بئر سردين“، مملوك لشقيق أحد قادة ميليشيات ورشفانة.

ويتصارع الطرفان للهيمنة على مسارات ”تهريب الوقود“، بعد أن أوقفت مليشيات ورشفانة سيارات لتهريب الوقود تابعة لميليشيات الزاوية، وذلك في بوابة حيوية بالطريق الساحلي يبسطون سيطرتهم عليها، وسعت ميلشيات الزاوية إلى تضييق الخناق عليها، لترد مليشيات ورشفانة بتلك العملية الانتقامية.