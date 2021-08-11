انتهاء اجتماع ملتقى الحوار الليبي دون التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، انتهاء الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي نُظم، الأربعاء، دون التوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكان الاجتماع الافتراضي، عُقد لـ“استعراض“ المقترحات الأربعة التي وضعها أعضاء لجنة التوافقات، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية.

وقالت البعثة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني، إن ”أعضاء الملتقى ناقشوا خلال الاجتماع المقترحات المقدمة، وقدموا العديد من الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات، وبشأن خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي“.

وأضاف البيان أن ”الأعضاء تعهدوا بمواصلة المشاورات بما في ذلك مع الأطراف السياسية الفاعلة، وغيرها من الأطراف المعنية، وذلك بهدف التحضير لاجتماع الملتقى المقبل والحلول التوفيقية الممكنة“.

وبحسب البيان، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، في كلمته الافتتاحية، إن ”الأفكار والمقترحات التي أعدها الملتقى، تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توفيقي“.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة ”استنهاض الإرادة السياسية، وتقديم التنازلات المتبادلة للسير بالبلاد إلى ما بعد حالة المراحل الانتقالية المتواصلة هذه لاستكمال العملية السياسية، وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة“.

وأشار بيان البعثة الأممية، إلى أن كوبيش، ”أبلغ أعضاء الملتقى بأن البعثة تعتزم عقد اجتماع مباشر لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في القريب العاجل، لاتخاذ قرارات نهائية بشأن المسائل الخلافية بالغة الأهمية، ما يمكّن من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021“.

من جانبه، قال منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والأمين العام المساعد السيد ريزدون زينينغا، إن ”مسؤولية وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، تقع على عاتق أعضاء الملتقى“.

وأضاف زينينغا في كلمة له موجهًا كلامه لأعضاء الملتقى، أن ”الأمم المتحدة وشركاء ليبيا الدوليين، مستعدون لدعمكم ومساعدتكم، بما في ذلك تقديم مقترحات حول كيفية التوصل إلى حل وسط معقول يعمل على ردم هوة الاختلافات بين جميع الأطراف“.

يذكر أن لجنة التوافقات كانت قد تقدمت بثلاثة مقترحات للتصويت في ملتقى الحوار، وهي: إما انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، وإما برلمانية فقط في الموعد ذاته وتأجيل الرئاسية لحين استكمال المسار الدستوري، وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس الدستور الدائم، أو تنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل بالتاريخ المحدد، قبل أن تلحقها بمقترح رابع اقترحته في اختتام اجتماعها الأخير، دون أن تعطي أي تفاصيل بشأنه.