الرئيس التونسي: "تشكيل الحكومة مسألة تصورات لا كفاءات"

قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، تطمينات بشأن تشكيل حكومة جديدة، واحترام الدستور، محذرًا في الوقت نفسه مما أسماها ”محاولات الاستدراج، وإدخال البلبلة في صفوف التونسيين“.

وقال الرئيس التونسي، خلال استقباله وزير التربية فتحي السلاوتي في القصر الرئاسي: ”لا خوف على الدستور، وسيتم تركيز الحكومة بعيدًا عن محاولات الاستدراج، وإدخال البلبلة بالتساؤل عن توقيت إعلان رئيس الحكومة، وطرح البعض أسماء، والحديث عن كفاءة في المالية، وكفاءات من الجامعة الأمريكية“، معتبرًا أن القضية الأساس هي قضية اختيارات وطنية.

وأكد سعيّد أن قضية تشكيل الحكومة ليست قضية كفاءات لأن الكفاءات موجودة في الإدارة، وإنما القضية في وضع التصور والسياسة.

وذكر سعيّد أن ”تونس تعيش وضعًا استثنائيًا تطلّب اتخاذ إجراءات استثنائية بسبب الخطر الذي لم يعد داهمًا فحسب بل أصبح واقعًا يوميًا، والمسؤولية السياسية أمام الله وأمام الشعب اقتضت أن يتم اتخاذ هذه التدابير في إطار القانون، وفي إطار الدستور خلافًا لما يصفه البعض بأنه ”انقلاب“.

وأضاف الرئيس التونسي: ”لست من دعاة الانقلابات، بل من دعاة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة“ محذرًا من ”تجاوز القانون نتيجة وجود دول داخل الدولة التونسية“، مشيرًا إلى حادثة توقيف قاضية وبحوزتها مبلغ مالي كبير بالعملة الصعبة.

وجاءت تصريحات سعيّد خلال لقائه وزير التربية فتحي السلاوتي، وسهيل عنان الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوحي، وسمير قرابة رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي، وجمال دردور رئيس غرفة أصحاب المكتبات، وفق ما ذكره بيان لرئاسة الجمهورية التونسية نشرته على صفحتها على ”فيسبوك“.

وأكد سعيّد أن ”التربية من قطاعات السيادة، ولا مستقبل لتونس إلا بتربية سليمة ترسخ قيم الحرية، والعمل، والأخلاق، وتحصن المجتمع من الإرهاب، والفكر المتطرف، كما شدد على قيمة المعلم والأستاذ وضرورة الإحاطة بهما“.

واعتبر سعيّد أن ”ضرب التعليم جريمة، وحث على القيام بإصلاح وطني جذري للتعليم، ووضع مناهج التكوين السوي للتلاميذ لبناء تونس جديدة“ داعيًا ”المركز الوطني البيداغوجي، وأصحاب المكتبات إلى أن يساهموا في هذه اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس عبر المبادرة بالتخفيض في الأسعار“.