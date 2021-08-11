تونس.. استقالة القيادي في حركة "النهضة" رضوان المصمودي

أعلن القيادي في حركة ”النهضة“ التونسية رضوان المصمودي، اليوم الأربعاء، استقالته من المكتب السياسي للحزب، في خطوة جديدة تعكس الأزمة الداخلية التي تعيشها الحركة، لاسيما منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية، في 25 يوليو / تموز الماضي.

وقال المصمودي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على ”فيسبوك“، إنه اتخذ قرار الاستقالة ”لكي يتفرّغ للدفاع عن الديمقراطية بعيدًا عن الصراعات، والضوابط الحزبية، والتجاذبات السياسية“، بحسب نص التدوينة.

وتأتي استقالة المصمودي بعد إعلان المكلف بالإعلام في الحركة خليل البرعومي استقالته من منصبه داخل الحركة، وذلك على خلفية الجدل الدائر داخل الحركة بشأن القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي تم بموجبها تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه.

وكان رضوان المصمودي، القيادي في الحركة، والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أثار جدلًا واسعًا قبل أيام، ووُجهت له اتهامات بتحريض الأمريكيين على وقف المساعدات الطبية الممنوحة للشعب التونسي، على خلفية ما أسماه ”انقلاب قيس سعيّد“، والإجراءات التي اتخذها، الأمر الذي نفاه المصمودي في تصريحات لوسائل الإعلام، وقال إنه ”تعرض لحملات تشويه“.

وتعليقًا على الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، قال المصمودي في وقت سابق، إن ”ما حدث هو محاولة انقلاب واضحة ضد الديمقراطية، والبلاد تمر بمرحلة تحول ديمقراطي منذ 10 سنوات، وحققت بعض النجاحات، كما عانت خلال السنوات الأخيرة من عدة مشاكل بسبب الأزمات الاقتصادية، وجائحة كورونا“.

وأضاف أن ”رئيس الجمهورية قيس سعيّد سعى إلى استغلال هذه الأزمات لإضفاء الشرعية على استيلائه على السلطة، وحل البرلمان، ليصبح هو ممثل السلطتين التشريعية والقضائية، وليقوم بتولي السلطة التنفيذية عبر تعيين رئيس الوزراء الذي كان من المفترض أن يعيّنه البرلمان“، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع مثل هذه الخطوة من سعيّد، زاعمًا أنه ”كان يعوق عمل الحكومة، منذ العام الماضي، وكذلك عمل المحكمة الدستورية، ومحاولات حل الأزمتين الاقتصادية و السياسية“.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أعرب -لأول مرة- عن استعداده للانسحاب من رئاسة الحركة، وذلك في خطوة تهدف لامتصاص الغضب الداخلي لتخطي الأزمة الدائرة في تونس، وفق مراقبين.

وأعلن ”الغنوشي“ في حديث نشرته وكالة ”الأناضول“ التركية، اليوم الأربعاء، عزمه التخلّي عن رئاسة الحركة مع انتهاء دورتين رئاسيتين له نهاية العام الجاري.