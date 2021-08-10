الأمم المتحدة تدين خطف المسؤول الليبي رضا الفريطيس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن بالغ قلقها حول عملية اختطاف وإخفاء مدير مكتب النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية رضا فرج الفريطيس.

وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها الثلاثاء، إلى أن مسلحين مجهولين قد اختطفوا الفريطيس رفقة زميله في 2 أغسطس الجاري، وذلك عقب زيارته لمقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وأضافت البعثة أن مصير الفريطيس وزميله ومكان احتجازهما لا يزالا مجهولين للسلطات في العاصمة الليبية، وأعربت عن خشية البعثة على سلامتهما وتداعيات عملية الخطف.

وأضافت البعثة، إن تعرض الأفراد الذين كان لهم دور في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا ومؤسسات الدولة للاستهداف بهذه الطريقة، سيترتب عليه تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة في ليبيا، وكذلك على توحيد المؤسسات الوطنية بشكل كامل.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عدداً من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء لمواطنين ومسؤولين وصحفيين وأعضاء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان في العام الماضي، بحسب البيان.

وقال يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي، ويحظر بشكل تام التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء وكذلك عمليات الخطف والاختطاف”.

ودعت البعثة السلطات الليبية، إلى التحقيق بشكل كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشدد كوبيش على أنه “يجب على ليبيا أن تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة في البلاد”.

ورغم مرور أكثر من أسبوع على اختفاء الفريطيس وزميله، إلا أن الحكومة الليبية في طرابلس لم تعلق على هذا الخطف، كما أن وسائل الإعلام الحكومية لم تشر إلى خبر خطف المسؤول وزميله.

يذكر أن مدير مكتب النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية رضا فرج الفريطيس، اختطف من قبل مسلحين أثناء تواجده في مهمة عمل بطرابلس، في ظروف غامضة، واقتاده المسلحون إلى جهة غير معلومة.

وبحسب مصادر أمنية أكدت أن اختطاف الفريطيس وشخص آخر برفقته تم في منطقة الظهرة أحد أحياء العاصمة الليبية، وأنه تم فقدان الاتصال به ولا أحد يعرف مكانه أو الجهة التي اختطفته أو أسباب اختطافه.