جمعيات ومنظمات تونسية تطالب قيس سعيّد بتنفيذ 237 مذكرة جلب

دعت 14 منظمة و جمعية مدنية في تونس، رئيس الدولة قيس سعيّد، الثلاثاء، للإذن بتنفيذ أكثر من 237 مذكّرة جلب لدى المحاكم، تتعلق بجرائم مالية، وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات و الجمعيات، ومن بينها جمعية القضاة، ونقابة الصحفيين، وجمعية محامون بلا حدود، بإدراج استكمال مسار العدالة الانتقالية ضمن أولويات الرئيس التونسي في المرحلة المقبلة، باعتباره ركنًا دستوريًا، بحسب بيانهم المشترك.

ويقصد بمسار العدالة الانتقالية، التدابير القضائية و غير القضائية من أجل معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ما قبل ثورة يناير/ كانون الثاني من العام 2011، و التي تقوم على التحقيق وجبر الضرر لتحقيق المصالحة، وقد خصّها الدستور التونسي بعدد من الأحكام الملزمة للدولة.

وطالب الموقعون على البيان المشترك، بتنفيذ 237 مذكرة جلب، لم يقع تنفيذها ضد شخصيات ينسب إليها انتهاك حقوق الإنسان، والهرب من العدالة.

كما طالبت المنظمات والجمعيات، بالتحقيق بفشل مسار المصالحة، ودعت إلى ”عدم ارباك الأجهزة القضائية، وتحقيق العدالة، من خلال فسح المجال للقضاء لمساءلة المنسوبة اليهم الانتهاكات“.

ودعت الجمعيات والمنظمات جميع المواطنين إلى التحلي بالصبر، و الهدوء، و عدم الانخراط في حملات السب و الشتم والتراشق بالتهم، و الابتعاد عن العنف المادي و المعنوي و الإضرار بمصالح الغير.

و اعتبروا أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي مضاعفة جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت تقارير حقوقية في تونس أن مسار العدالة الانتقالية في البلاد شهد فشلًا ذريعًا، ولم يتمكّن من تحقيق أهدافه المتعلّقة بالمصالحة، و جبر الضرر وردّ الاعتبار.

و أصدرت مجموعة ”لارجوع“ (مجموعة مدنية متألفة من جمعيات حقوقية)، في يونيو/ حزيران الماضي، تقريرًا تحت مسمّى الكتاب الأبيض، يقيّم مسار العدالة الانتقالية الذي انطلق في البلاد بعد ثورة يناير/ كانون الثاني من العام 2011، جاء فيه أن 237 مذكّرة جلب للتحقيق أصدرتها المحاكم المتخصصة في العدالة الانتقالية لم تنفّذ.

وكشف عضو منظمة ”محامون بلا حدود“ خليل الشملي، أن مسار المحاكمات في إطار العدالة الانتقالية يشهد تعطيلات وعراقيل، متهمًا بعض المحامين بتغيير إنابتهم بشكل مستمر، لربح الزمن السياسي، حتى تتمكن حركة النهضة من تقديم مبادرة المصالحة الشاملة، بحسب تعبيره.