حفتر يلتقي المبعوث الأمريكي للأزمة الليبية في القاهرة‎

نقلت وسائل إعلام عن مصادر ليبية قولها، إن المبعوث الأمريكي للأزمة الليبية ريتشارد نورلاند، التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء.

وبحسب المصادر، تباحث الطرفان بشأن الانتخابات الليبية المرتقبة.

كما رحب المبعوث الأمريكي بقرار فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت.

وكشفت المصادر أن كلًا من المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، يزوران القاهرة حاليًا، لبحث تطورات الأوضاع خاصة السياسية في ليبيا خلال اللقاءات المنتظرة مع عدد من كبار المسؤولين في مصر.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، قال في بيان صحفي، الثلاثاء، إن ”قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وصل، يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة غير معلنة مسبقًا“.

وكان المشير حفتر قال، الإثنين، في كلمة له في ذكرى تأسيس الجيش الليبي، إن ”الجيش لم يقبل المساومة على وحدة تراب الوطن، ولم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل، ولم يركع أو ينحني أمام أفواج الإرهابيين الذين انهالوا على هذه الأرض الطاهرة من كل حدب وصوب، يرفعون شعارات الموت بالذبح، وقطع الرؤوس، لكنه تصدى لهم وقاتلهم حتى أبادهم“‏.

وأوضح حفتر أن ”الجيش كان وسيظل الركيزة الصلبة، التي يستند عليها الشعب، ويلجأ لها عندما يتعرض مصيره ومستقبله للخطر“‏، مذكرًا بأن ”الإرهابيين استهدفوا قيادات الجيش“.

وبيّن حفتر أنه ”لولا تمسك الجيش بخريطة أن يختار الشعب طريقه بنفسه ما كان للانتخابات طريق، ولولا إيماننا بمسار السلام، ما كان للجنة العسكرية أن تتشكل وتمارس أعمالها وتنجز شيئًا من مهامها، وقبل كل هذا لولا مساندة الشعب لجيشه ما كان لنا إن ننتصر“.

وأكد حفتر أنه ”على الرغم مما يحاك ضد الجيش من مؤامرات سيبقى الجيش صامدًا، ولن يكون خاضعًا لأي سلطة سوى السلطة المنتخبة مباشرة من الشعب“.

وأوضح: ”رغم الاختلافات الحادة تجاه الوطن في الماضي والحاضر، وما نتج عنها من تصعيد بلغ حد المواجهة المسلحة، ها نحن نمد أيدينا للسلام العادل بكل شجاعة وثقة في النفس، من أجل المصلحة العليا للبلاد، والأجيال المقبلة، ونفتح أبواب قلوبنا لكل من أحسن في نواياه“.

تجدر الإشارة إلى أن احتفالًا عسكريًا أُقيم في قاعدة ”بنينا“ تضمن عرضًا عسكريًا لبعض مفارز ووحدات من الجيش الليبي بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ“81″.