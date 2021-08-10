في ذكرى تأسيسه.. الدبيبة: الجيش لا يمكن أن ينسب لشخص بعينه بل هو جيش الليبيين جميعا

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن قوة الجيش الليبي ”يجب أن تكون معول بناء وليس معول هدم وقتال“.

وقال الدبيبة، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، إنه ”لا يمكن للجيش أن ينتسب لشخص مهما كانت صفته بل هو جيش الليبيين جميعا“.

وتابع الدبيبة، موجها كلامه ضمنيا لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي أبرز يوم أمس، في احتفال مماثل، موقف جيشه من مجريات الأوضاع في ليبيا: ”الجيش الليبي وُلد يحمي السلام لا يهدد ولا يتوعد، إن جيشنا البطل لا يمكن أن يوجه فوهات بنادقه نحو صدور أبناء الوطن مهما كانت الأسباب“.

جاء حديث الدبيبة، بعد يوم من تأكيد المشير حفتر أن الجيش ”لن يكون خاضعاً لأي سلطة إلا إذا كانت منتخبة من الشعب كونه مصدر السلطات“. مشددا على أن ”الجيش الليبي لم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين، ولم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل“.

وقال حفتر في حفل أقيم في قاعدة بنينا الجوية في مدينة بنغازي بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس الجيش العربي الليبي: ”لولا الجيش ومواقفه لما كانت لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكان للانتخابات في مسار خريطة الطريق“.

وشدد على أن ”الجيش يمد يده للسلام رغم الاختلافات الحادة والتصعيد الذى وصل إلى المواجهات المسلحة“، مضيفا: ”لولا إيمان الجيش بمسار السلام لما كان للجنة العسكرية المشتركة أن تتشكل وتباشر أعمالها وتنجز شيئا من مهامها“ على حد وصفه.

ودعا حفتر الليبيين، أن يفتخروا بجيشهم ”لأنه لم يكن يوما أداة للقهر والقمع أو متعاليا على شعبه أو مدعيا الوصاية عليه أو منحازا لقبيلة أو قرية أو مدينة بل للشعب“، لافتا إلى أن ”أيادي الجيش ستبقي ممدودة لمن يعمل على المصالحة وطي صفحات الماضي لبناء ليبيا جديدة يعمها الخير والسلام“، وفق تعبيره.

وأصدر حفتر بهذه المناسبة جملة من القرارات التي تضمنت إحداث تغييرات في قيادات الوحدات العسكرية، من ضمنها إعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى بقيادة اللواء أحمد سالم، وتعيين اللواء طيار محمد المنفور، مع ترقيته إلى رتبة فريق، رئيسا لأركان القوات الجوية خلفا للفريق صقر الجروشي الذي عين مديرا لإدارة التفتيش العسكري، وتم تعيين رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السابقة عبدالله الثني بمنصب سياسي في الجيش ومنحه رتبة فريق.