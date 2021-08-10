وزير خارجية إسرائيل يبدأ غدا زيارة رسمية للمغرب

يبدأ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، غدا الأربعاء، زيارة رسمية للعاصمة المغربية الرباط، هي الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي منذ 18 عاما.

ووفق ما نشرته قناة ”I24news“ الإسرائيلية، الناطقة بالعربية، الثلاثاء، فإن لابيد يزور المغرب، على رأس وفد إسرائيلي يضم مسؤولين في قطاعات مختلفة، وسط أنباء عن عزمه توقيع 3 اتفاقات لتعميق التعاون بين البلدين.

يُشار إلى أن سليفان شالوم، كان آخر وزير خارجية إسرائيلي، يزور المغرب، في العام 2003، بحسب القناة.

وذكرت القناة، نقلا عن مصادر وصفتها بـ“المطلعة“ في المغرب، أن زيارة لابيد، تستمر لمدة 24 ساعة، وتأتي بعد إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وقالت إن لابيد والوفد المرافق له، سيعقدون اجتماعات مع مسؤولين مغاربة في قطاعات السياحة، والصناعة، والنقل الجوي، والاقتصاد، ومسؤولين بوزارة الصحة المغربية، للتباحث بشأن مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأكدت القناة، أن وزير الخارجية الإسرائيلي سيدشن، الخميس، مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا في أحد فنادق العاصمة.

وأشارت إلى أن المغرب وإسرائيل، كانتا قد ”اتخذتا خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الثنائية“، مع تدشين أول رحلة تجارية مباشرة في 25 تموز/ يوليو الماضي، بين تل أبيب ومدينة مراكش، عبر خطوط الطيران الإسرائيلية.

ولفتت إلى أنه سيتم تعزيز هذه الاتصالات بتدشين خطين آخرين بين إسرائيل ومدينتي الدار البيضاء ومراكش، حيث سيتم تشغيلهما على التوالي من قبل شركة الخطوط الملكية المغربية، وشركة العربية للطيران في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

مرحلة جديدة

بدوره، ذكر موقع globes““ الإسرائيلي، الثلاثاء، أن إسرائيل والمغرب كانتا قد وقعتا اتفاقا أمنيا في مجال الدفاع السيبراني قبل شهر.

وأشار الموقع، إلى أن زيارة لابيد ستؤشر إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ولفت إلى أن وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، بصدد اجراء زيارة أخرى إلى الرباط في الأسابيع القادمة، على رأس وفد من رجال الصناعة والأعمال الإسرائيليين.

وأضاف الموقع، أن اتفاق الدفاع السيبراني الموقع بين البلدين قبل شهر، يتيح التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير والتعاون الدفاعي في مجال الفضاء السيبراني، مشيرا إلى أن التوصل إلى الاتفاق جاء بدعم من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وذهب إلى أن زيارة لابيد، تأتي ضمن ”دفعة كبيرة“ تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالتزامن مع وجود ”نوايا لدى البلدين لتوقيع أكبر قدر من الاتفاقيات“.

ونقل الموقع، عن مصدر سياسي قوله، إنه ”في حال عدم وجود عقبات أو مفاجآت، يمكن الإعلان عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي إلى مستوى سفير، ومن ثم تدشين سفارة إسرائيلية في الرباط، ربما بحلول ذكرى مرور عام على توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين“.

ووقعت المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إعلانا ثلاثيا مشتركا، بالعاصمة الرباط، نص على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين المغرب وإسرائيل لـ ”خدمة السلام في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي“.